Colapinto y la chicana a River en su pronóstico del Superclásico: «Esas gallinas no ganan más»

Franco Colapinto es un reconocido hincha de Boca y así lo demostró en la previa del Superclásico al decir su pronóstico para el partido con una chicana a River incluida.

Después de quedar 12° en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, al piloto argentino le consultaron sobre el partido de hoy en la Bombonera.

«Ya te dije quién va a ganar… ¡Boquita! ¿Quién va a ganar? Esas gallinas no ganan más», aseguró entre risas, fiel a su estilo descontracturado.

"Boquita":

Por los comentarios de Franco Colapinto sobre el #Superclasico pic.twitter.com/xF3E0eJXNC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2024

Además, repitió la frase de Paulo Dybala en la que dijo que se le puso la «piel rara» sin usar el término piel de gallina, lo que muchos adujeron a su fanatismo por Boca.

“Se les va a poner la piel rara después del partido, después me putean las gallinas”, agregó Colapinto sobre el Superclásico de esta tarde por la Liga Profesional.

Colapinto: «Fue una buena Qualy»

El piloto argentino quedó satisfecho aunque lamentó no haber podido avanzar la qualy 3 en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 que se correrá este domingo desde las 9 con transmisión de Fox Sports y Disney+. Partirá en el 12° puesto, uno por detrás de su compañero de Williams Alexander Albon, que le sacó solo 7 milésimas.

“Estuvo muy cerca de la Q3. Es una pena porque siempre volviendo a ver la vuelta siempre encontrás muy, muy fácil 30 milésimas. No me abrió el DRS, en la entrada de la recta, perdí un poco. Y no pude rotar bien en la lenta, en la 13, y ya perdí capaz una décima capaz ahí entre esas cosas. Es como muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco», analizó el argentino.

«Estoy un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero igualmente fue una buena qualy. Alex tenía una mejora en el auto que yo no tenía. Que ya daba bastante mejor performance y haber quedado tan cerca de él ya es positivo. Viendo que tan cerca quedamos de la Q3 da bronca no haber entrado”, añadió.