El prólongo, un simple aperitivo en el Rally Dakar

Nasser Al-Attiyah, una vez más con el equipo Toyota Gazoo Racing, aparece como uno de los principales candidatos a la victoria en la nueva edición del Rally Dakar. Gentileza.

En medio de los preparativos para despedir el año, los participantes de la 45 edición del Rally Dakar cumplirán mañana un prólogo de unos 11 kilómetros que servirá sólo para entrar en clima, porque recién el domingo 1 de enero comenzará la verdadera aventura, la más extrema del automovilismo mundial.

Después de pasar por la rampa los participantes encararán el prólogo, apenas un aperitivo de la apasionante travesía, que se cumplirá alrededor del Sea Camp, en el oeste de Arabia Saudita, por caminos a orillas del mar y algunos de los protagonistas aprovecharán para mostrarse tratando de estar adelante en las diferentes categorías.

Está claro que en el prólogo del Dakar los participantes tienen más para perder que para ganar, por lo acotado de su recorrido, por lo que no debería sorprender que los principales candidatos en autos, motos, cuatriciclos, syde by syde y camiones no están entre los más veloces.

Al volver al vivac las diferencias registradas serán mínimas, pero decisivas a la hora de definir el ordenamiento de la etapa inicial. Los diez mejores en autos y los quince motos tomarán la palabra por orden inverso de su clasificación y elegirán sus lugares de salida.

Mañana comenzará a escribirse la verdadera historia de esta nueva edición del Dakar, con una primera etapa en Hail que tendrá una extensión de 603 kilómetros. de los cuales 368 kilómetros serán de velocidad y los 235 kilómetros restantes de enlace.

La etapa será un bucle que técnicamente no es demasiado exigente. Después de un primer paso por un terreno arenoso, se encontrarán una zona algo más rocosa. Hacia el final del parcial llegarán las dunas, un anticipo de las próximas dos semanas.

Después, la travesía tendrá mucha más exigencias. Las etapas serán las de Hail-Al Qaisumah; Al Qaisumah; Al Qaisumah-Riyadh; Riyadh; Riyadh-Al Dawadimi; Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir; Riyadh-Haradh; Wadi Ad Dawasir-Bisha; Bisha-Yeda; Bisha; Schaiba-Hofuf, y Hofuf-Dammam.

Los últimos kilómetros llevarán a las tripulaciones a lo largo del Golfo Pérsico. Es una especial que será muy rápida y les dejará poco margen para avanzar en la clasificación. Cuando los participantes desembarquen en la ciudad portuaria de Dammam, las dificultades terminarán y se les permitirá cruzar la rampa de llegada.

El equipo Toyota Gazoo Racing, que contará con el múltiple campeón Nasser Al-Attiyah, quien se impuso en la pasada edición, y Mathieu Baumel, aparece como el gran favorito a ganar esta nueva edición del Dakar, aunque Overdrive Racing aparece como una de las grandes promesas con sus nuevos todo terreno con Yazeed Al Rajhi y Erik Van Loon como pilotos titulares. No se queda atrás Audi Sport con la presencia del legendario Carlos Sainz.

El Dakar, considerado como un laboratorio de las marcas para desarrollar nuevos autos y motores, contará con el refuerzo de los equipos de Porsche y Lamborghini, los que rendirán su primer examen en la legendaria travesía.

En la previa, los candidatos a la victoria en motos son los integrantes de los equipos Honda y KTM, aunque se espera que otras marcas como Sherco, Gas Gas, Hero y Husqvarna tratando de meterse en la pelea por el título.

El eterno Carlos Sainz se ilusiona con ser protagonista de la nueva edición del Rally Dakar y volver a lograr el título con un Audi. Gentileza.

En KTM se alistan Ricky Brabec, Joan Barreda Bort, Pablo Quintanilla, Ignacio Cornejo y Adrien Van Beveren, casi un equipo de estrellas, aunque no se quedó atrás KTM que alistará a Toby Price, Mason Klein, Martin Michek, Kevin Benavides, Mathias Walkner y Stefan Svitko. El equipo Gas Gas contará con los experimentados Sam Sunderlan y Daniel Sanders; Husqvarna apostó por Skyler Howes y Luciano Benavides, y Hero encarará la travesía con Sebastian Bhuler y Franco Caimi.