Ruta 22: el debate estético cuesta desarrollo

Roberto Zgaib DNI 21.108.671

GENERAL ROCA

Los caminos, desde todos los tiempos, buscaron facilitar la conectividad entre los pueblos. Ese es el objetivo de las calles, rutas, bicisendas y demás vías. Una calle de tierra facilita más la conectividad que no tenerla; una de asfalto la facilita aún más, porque la hace más segura y más rápida. Las decisiones que se tomen sobre las rutas también afectan esa característica, haciendo más lenta o más fluida la circulación.

Por eso, el debate sobre la Ruta 22 no debe ser solo estético. Los motivos por los que alguien decide entrar a una ciudad no tienen que ver con si la ruta va a nivel o elevada; quien entra a una ciudad lo hace por otras razones. La discusión que debemos darnos es cuán rápido queremos llegar de Neuquén a Roca, y cuán rápido queremos llegar de Roca a Neuquén.

La fluidez y la rapidez de las rutas facilitan el desarrollo económico de nuestra región. Debatir solo la cuestión estética es tomar una decisión que afecta ese desarrollo. General Roca será más próspera si está mejor conectada con Neuquén: la vida de nuestros vecinos será más fácil, y el crecimiento económico de toda la región será mucho más rápido.

Quedo a disposición ante cualquier consulta.

Saludos cordiales.