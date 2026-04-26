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Fórmula 1 en Buenos Aires: el emotivo momento de Franco Colapinto a bordo de la Flecha de Plata de Fangio

Redacción

Por Redacción

Colapinto emocionó a todos a bordo de la Flecha de Plata de Fangio. (Foto: Fernando de la Orden)

Colapinto emocionó a todos a bordo de la Flecha de Plata de Fangio. (Foto: Fernando de la Orden)

Buenos Aires vive una jornada histórica de automovilismo con la exhibición de Franco Colapinto. Tras la primera salida, se vivió uno de los momentos más esperados: el pilarense se subió a la réplica del Mercedes-Benz W196, la mítica Flecha de Plata, en un homenaje a Juan Manuel Fangio, el máximo ícono del deporte motor nacional.

La escena estuvo cargada de emoción. Ante más de 500 mil personas, el joven de Alpine se subió a la réplica del Mercedes-Benz W196, el modelo con el que Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955.

En la previa, Colapinto observó con curiosidad el casco de época y escuchó atentamente las indicaciones sobre el funcionamiento de un auto completamente distinto a los actuales. “No sé qué voy a hacer”, bromeó, entre risas, ante las diferencias generacionales. Pero cuando salió a pista, disipó cualquier duda.

Con una bandera argentina en mano, el pilarense aceleró y desató la ovación del público. El motor volvió a rugir como en sus mejores tiempos, mientras el monoplaza avanzaba a velocidad controlada, en sintonía con el carácter celebratorio del evento.

La unidad utilizada fue una réplica construida por el empresario argentino Carlos Di Forti, que reproduce fielmente el histórico modelo, aunque con un motor Mercedes más moderno. El vehículo forma parte del patrimonio exhibido en el museo de Fangio y representa una pieza clave en la historia de la Fórmula 1.

Con información de Infobae


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Buenos Aires vive una jornada histórica de automovilismo con la exhibición de Franco Colapinto. Tras la primera salida, se vivió uno de los momentos más esperados: el pilarense se subió a la réplica del Mercedes-Benz W196, la mítica Flecha de Plata, en un homenaje a Juan Manuel Fangio, el máximo ícono del deporte motor nacional.

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