Arranca el Torneo Clasificatorio, que dará una plaza para el Regional Amateur

Unión Deportiva Catriel y La Amistad serán los representantes de la Liga Confluencia.

Luego de un fin de semana lleno de futbol en el Alto Valle, se confirmó el fixture del Torneo Clasificatorio de Río Negro. El certamen, organizado por la Federación Patagónica, comenzará el próximo fin de semana y otorgará una plaza al Regional Amateur.

Por primera vez, este certamen se disputará en esta parte del año. Esta modificación se debe a que a partir de este 2026, el Torneo Regional Amateur se disputará desde agosto a diciembre.

El torneo contará con dos zonas. En la zona 1, estarán La Amistad y Unión Deportiva Catriel como representantes de la Liga Confluencia. El equipo cipoleño es el gran candidato, ya que hace algunas semanas estuvo a un paso del ascenso al Federal A, en la polémica final ante FADEP.

La Amistad comenzará un nuevo camino hacia el tan ansiado ascenso.

Además, en este grupo estarán presentes los clubes de LIFUBA (Liga de Bariloche): Arco Iris y Puerto Moreno. Este grupo comenzará a disputarse el 5 de abril. La primera jornada tendrá los siguientes duelos: Catriel – La Amistad y Puerto Moreno – Arco Iris.

Arco Iris atraviesa un gran presente en LIFUBA.

Por otro lado, la zona 2 tendrá cinco equipos y arrancará el próximo domingo: Atlético Lamarque, Deportivo Beltrán (Liga Avellaneda), Atlético Río Colorado, Independiente de Río Colorado (Liga de Río Colorado) y Villa Congreso de Viedma (Liga Rionegrina) serán los integrantes.

Atlético Lamarque dirá presente en el Clasificatorio.

En la primera fecha, Deportivo Beltrán recibirá a Atlético Lamarque e Independiente se enfrentará a Atlético Río Colorado. Villa Congreso tendrá fecha libre.

En la fase de grupos, se enfrentarán todos contra todos ida y vuelta, disputando 6 partidos los equipos de la zona 1 y 8 encuentros los clubes de la zona 2. A la segunda ronda avanzarán los dos mejores de cada grupo