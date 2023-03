Fórmula 1: Checo Pérez dio el golpe y ganó la carrera en Arabia, donde Verstappen fue segundo

Sergio «Checo» Pérez no desaprovechó su oportunidad y después de un enorme trabajo se quedó con la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita, en la segunda fecha de la Fórmula 1.

El mexicano largó desde la pole y dominó desde el comienzo en el circuito de Jeddah. El bicampeón Max Verstappen protagonizó una gran remontada y finalizó segundo luego de largar 15, superando a Fernando Alonso, quien consiguió un nuevo podio en el Mundial.

Pérez comenzó atrás de Fernando Alonso en el inicio, pero enseguida la dirección de la prueba castigó al piloto de Aston Martin con una sanción de cinco segundos por colocarse incorrectamente en su lugar de salida.

Checo, con un Red Bull que tuvo un gran rendimiento, no esperó a que el ex bicampeón cumpla la sanción para tomar el primer lugar, ya que lo superó en la frenada de la curva uno, con bloqueo de neumáticos incluido, al iniciar cuarta vuelta.

Con Pérez dominando con comodidad, el otro gran protagonista de la prueba fue Verstappen, quien desde el lugar 15 protagonizó un espectacular avance para terminar acechando a su compañero en Red Bull.

El bicampeón manejó con autoridad, sacó a relucir un auto que parece ser de otro planeta, lo mismo que el de Checo Pérez, y Red Bull no tuvo problemas para conseguir su segundo doblete en el certamen.

A 12 vueltas para el final, Verstappen le informó a su equipo que sentía una vibración en la transmisión de su auto y pasó a estar a cinco segundos de Pérez.

Después, Checo advirtió a su equipo que sentía raro el pedal del freno, pero rápidamente el ingeniero de su auto le confirmó que no había nada raro para preocuparse y que se manejara tranquilo hasta el cierre de la prueba.

Seguidamente, Pérez expresó que no tenía sentido seguir peleando con Verstappen, pero desde boxes la respuesta que recibió fue que había libertad para que fueran por la victoria.

