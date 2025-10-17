Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación de la carrera Sprint en el GP de Estados Unidos
El piloto argentino tuvo una buena práctica libre, pero no pudo repetirlo en la qualy. Pierre Gasly pudo avanzar por muy poco y superó al nacido en Pilar por una décima, pero quedó 13°. Los detalles.
Franco Colapinto disputó la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y el resultado estuvo lejos de lo deseado. A más de dos segundos de los líderes, no pudo aprovechar el problema del resto en el tráfico, terminó detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y largará 17° este sábado.
Será la cuarta ocasión en la temporada que se dispute esta modalidad de carrera, donde la velocidad juega un papel fundamental.
The final moments of SQ1 were certainly frantic! 😳#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/LkUw626nCT— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
Colapinto fue de los primeros pilotos en salir a pista, con el objetivo de ir en busca de dos vueltas con buenos tiempos para lograr avanzar a la SQ2. Sin embargo, el primer giro estuvo lejos de lo esperado: a más de dos segundos los líderes Verstappen, Hamilton y Piastri.
El tráfico le impidió a gran parte de la parrilla realizar su segundo intento. El argentino partió antes, pero tampoco le alcanzó: finalizó la SQ1 en el 17° puesto y quedó a una décima del 15° y último en avanzar a la SQ2, Pierre Gasly.
Cómo quedó la grilla de largada para la Sprint de Estados Unidos
Finalmente, el francés largará en la 13° colocación. La pole position quedó en manos de Max Verstappen -Red Bull-, seguido de Lando Norris -McLaren- y Oscar Piastri (McLaren).
