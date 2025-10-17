Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación de la carrera Sprint en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto saldrá en la 17° ubicación en la carrera de 19 vueltas de este sábado.

Franco Colapinto disputó la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y el resultado estuvo lejos de lo deseado. A más de dos segundos de los líderes, no pudo aprovechar el problema del resto en el tráfico, terminó detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y largará 17° este sábado.

Será la cuarta ocasión en la temporada que se dispute esta modalidad de carrera, donde la velocidad juega un papel fundamental.

Colapinto fue de los primeros pilotos en salir a pista, con el objetivo de ir en busca de dos vueltas con buenos tiempos para lograr avanzar a la SQ2. Sin embargo, el primer giro estuvo lejos de lo esperado: a más de dos segundos los líderes Verstappen, Hamilton y Piastri.

El tráfico le impidió a gran parte de la parrilla realizar su segundo intento. El argentino partió antes, pero tampoco le alcanzó: finalizó la SQ1 en el 17° puesto y quedó a una décima del 15° y último en avanzar a la SQ2, Pierre Gasly.

Cómo quedó la grilla de largada para la Sprint de Estados Unidos

Finalmente, el francés largará en la 13° colocación. La pole position quedó en manos de Max Verstappen -Red Bull-, seguido de Lando Norris -McLaren- y Oscar Piastri (McLaren).