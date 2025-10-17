River visita a Talleres con el objetivo de cortar la racha negativa en Córdoba: hora, formaciones y TV

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual.

El Millonario viene de caer 1-0 ante Sarmiento como local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo relegaron al quinto lugar de la Zona B y, más importante aún, al tercer puesto de la tabla anual.

De mantenerse así, el equipo de Núñez solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca fue eliminado en febrero. Tras una semana de gran descontento popular, Gallardo busca desesperadamente alejar la negatividad con una victoria necesaria en Córdoba.

En River celebran el regreso de figuras como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero a la titularidad, pero una de las incógnitas es la presencia de Marcos Acuña, que está en duda. El Huevo arrastra una molestia en la rodilla izquierda tras un golpe sufrido contra Rosario Central, razón por la cual no sumó minutos en la reciente Fecha FIFA con la Selección Argentina.

Por su parte, Talleres viene de conseguir un agónico triunfo ante Gimnasia en el Bosque, que lo alejó de la zona de descenso por la tabla anual. Pero no debe confiarse: Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi ganaron en la fecha anterior y darán batalla hasta el final.

Un triunfo ante River en Córdoba sería una inyección anímica enorme y terminaría de disipar los fantasmas a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular. Además, con 14 unidades y en el 11° lugar, los dirigidos por Carlos Tevez están a tan solo un punto de meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Las probables formaciones, hora y TV

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 20.30

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: TNT Sports