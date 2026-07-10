«Otra vez pensando en qué escribir»: el descargo de Vinícius Júnior tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026

A cinco días de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Júnior publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para referirse al golpe sufrido ante Noruega. El delantero del Real Madrid compartió una imagen en blanco y negro sobre el césped y realizó una reflexión sobre la decepción de quedar afuera antes de lo esperado.

«Casi cuatro años después y otra vez pensando en qué escribir tras una frustración en un Mundial», escribió el atacante brasileño, en referencia a la eliminación que había sufrido la Canarinha en Qatar 2022 ante Croacia en los cuartos de final. Además, explicó que necesitó algunos días para asimilar lo ocurrido antes de expresarse públicamente.

«Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida», aseguró Vinícius, quien destacó la importancia de representar a Brasil y reconoció el esfuerzo realizado durante la preparación para el torneo. «Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto quería esto por ustedes y por mi familia», agregó.

El futbolista también asumió la responsabilidad por la caída y mostró su frustración por no haber podido avanzar más en la competencia. «La sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no lo conseguimos», expresó.

Durante el Mundial, Vinícius fue uno de los jugadores más determinantes de Brasil: marcó cuatro goles y dio una asistencia, aunque quedó en el centro de la escena en la derrota ante Noruega por una situación puntual. En ese encuentro, el penal que pudo haber cambiado la historia fue ejecutado por Bruno Guimarães, quien falló ante el arquero Örjan Nyland.

Luego del partido, el delantero aclaró que la decisión había sido tomada antes del encuentro y que no se trató de una falta de confianza suya. «Nunca huyo de la responsabilidad», afirmó. De cara al futuro, dejó un mensaje de compromiso: «No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez».