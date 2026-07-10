Sinner terminó con el sueño de Djokovic y define el título de Wimbledon con Zverev

Jannik Sinner ha vuelto a la carga, y va por todo. Tras haber deslumbrado al mundo del tenis con cinco finales consecutivas de Grand Slam, pareció mostrar fisuras este año tras una caída en las semifinales del Abierto de Australia y un prematuro y sorpresivo adiós en la segunda ronda de Roland Garros…Pero regresó a Wimbledon y todo volvió a la normalidad. Sobre el mítico césped británico, el italiano venció a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6–4 tras 2h20m.

El domingo, el Nº 1 del mundo irá por el título contra Alexander Zverev, quien dejó en el camino a la promesa local Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4. Con 29 años, en plena madurez deportiva, el alemán tiene tiempo suficiente para buscar una colección de trofeos en los grandes escenarios del calendario. Viene de ganar Roland Garros y ahora quiere reptir en Londres.

El italiano fue muy superiror ante un Djokovic que nunca le encontró la vuelta al partido.

«Es increíble estar de nuevo en la final»

Sinner selló su pasaje a su segunda definición consecutiva de Wimbledon y alcanzó la séptima definición de un major en su carrera, consolidándose como la máxima figura a batir en el circuito actual. «Es increíble estar de nuevo en la final, me mantuve agresivo en todo momento y creo que saqué muy bien», afirmó. «Espero estar listo para hacer una buena final el domingo», agregó, con una sonrisa.

Desde los compases iniciales, la dinámica del encuentro dejó al descubierto las implacables intenciones del vigente campeón. Sinner impuso su potencia desde la línea de fondo, asumiendo el rol de director de orquesta para dictar el pulso y la agresividad de cada intercambio ante un Djokovic que intentaba resistir estoico el asedio.

Sinner conectó 15 aces, enfrentó un solo punto de quiebre, firmó 40 tiros ganadores y no tuvo mayores problemas para dejar atrás al siete veces campeón para extender a 13 su racha de victorias consecutivas en La Catedral del tenis. Su reinado en la superficie más indomable y tradicional del deporte blanco se traduce ahora en un imponente récord en este certamen de 26 triunfos frente a apenas cuatro derrotas.

Zverev y el Gran Slam que más le costaba

«Es increíble. Este Grand Slam siempre fue el que más me costaba y ahora estoy en la final de Wimbledon», dijo Zverev, convertido en el decimotercer hombre de la Era Abierta capaz de alcanzar la final en todos los grandes. «Me siento inmensamente feliz. Estoy muy orgulloso del equipo y de todas las personas que me ayudaron. Tenemos un partido que jugar este domingo», agregó.

Diferencias. De altura y de tenis en la primera semifinal de Wimbledon. Zverev viene de ganar Roland Garros y sueña.

Para ganarse el billete a la final, Zverev detuvo la ilusión de todo un país en la Centre Court. Al otro lado de la red se encontró un actor inesperado, como Fery, Nº 114 del mundo, lanzado al césped con una invitación y que venía de un par de impactos ante Flavio Cobolli, vigente subcampeón de Roland Garros, o al búlgaro Grigor Dimitrov, antiguo semifinalista en Wimbledon. No pudo ser, aunque dará un gran salto en el escalafón mundial.