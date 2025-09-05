Llegan las picadas con una fecha que promete hacer historia en Centenario

Se viene una nueva edición de la Speed Races en el autódromo de Centenario.

El Autódromo de Centenario recibe este sábado a los autos más rápidos del país, en una nueva edición del Especial Team Pidiegrossi 1/4 de Milla. La jornada promete ser una de las más convocantes del año, con la presencia de los mejores pilotos y máquinas del país, que llegan desde distintos puntos para brindar un espectáculo único.

El Team Pidiegrossi dirá presente con doce autos de 6 y 8 cilindros preparados especialmente para alcanzar tiempos impresionantes en pista. Entre los pilotos confirmados se destacan Leonardo Capito, Gustavo Vázquez, Hugo Vázquez, Héctor Angotti y Andrés Calogero, además de representantes de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y otras provincias que se sumarán a la competencia.

Las entradas anticipadas se agotaron rápidamente, demostrando el interés y la expectativa que genera. Sin embargo, habrá venta de entradas en puerta, con valores que van desde los 40.000 pesos.

El cronograma incluye apertura de puertas desde las 11 de la mañana, pruebas libres de motos desde las 13, competencias de motos a partir de las 14, pruebas de autos a las 16 y la competencia central desde las 17:30.

El autódromo estará preparado para recibir a miles de fanáticos, con estacionamiento, boxes para pilotos, sectores para agrupaciones y tribunas especiales.

Cabe destacar que este viernes se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Hotel Howard Johnson, a partir de las 19, donde se presentará el evento.