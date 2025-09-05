El trompo de Paul Aron en Monza: así perdió el control del Alpine de Franco Colapinto en la FP1

El piloto estonio Paul Aron, que ocupó el Alpine de Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, protagonizó un trompo en la curva 4 de Monza que encendió la alarma, aunque logró continuar sin daños.

La primera práctica libre del GP de Italia tuvo como protagonistas a dos rookies que giraron en autos titulares, tal como establece la reglamentación de la Fórmula 1. El irlandés Alex Dunne se subió al McLaren de Oscar Piastri, mientras que Paul Aron tomó el volante del Alpine A525 de Franco Colapinto.

El estonio de 21 años completó 23 giros y firmó un mejor tiempo de 1:22.153, que lo ubicó en la 20ª posición de la tanda, a medio segundo del otro Alpine, Pierre Gasly (18º). El rookie ocupó la butaca del argentino en la FP1 y quedó último en la clasificación. Sin embargo, lo más destacado de su salida a pista fue un trompo en la curva 4 durante los primeros 20 minutos de la sesión.

Aron perdió el control al tocar la grava en la entrada de la segunda chicana, lo que provocó que el coche girara sobre sí mismo. Pese al susto, no sufrió daños y pudo continuar sin mayores inconvenientes.

«¿Todo bien, amigo?”, le consultó su ingeniero por radio. El joven respondió con calma: “Todo bien, toqué la grava en la entrada». Tras la primera práctica, la cuenta oficial de la Fórmula 1 describió la acción con detalle. “Aron toca la hierba con una rueda en la segunda chicana y da una vuelta, pero vuelve a la pista sin sufrir ningún daño”.

Más allá del incidente, fue la tercera experiencia oficial de Aron al mando de un Fórmula 1 tras sus dos apariciones previas con Sauber. Del otro lado, Dunne completó 26 vueltas y se quedó con el 16° mejor tiempo (1:21.606), a 0.585 de Lando Norris, sexto en la tanda.

En la FP1 las Ferrari marcaron el ritmo de la jornada con Charles Leclerc (1:20.286) segundo, detrás del más veloz de la tanda, Lewis Hamilton (1:20.117). Desde las 12, en el segundo entrenamiento, Franco Colapinto volverá a la pista con el Alpine A525.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

