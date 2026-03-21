Rally Regional: confirman la segunda fecha del calendario en Roca

Luego de una exigente presentación en Cipolletti, el Rally Regional cumplirá la segunda fecha de su calendario 2026 en General Roca.

Tal como estaba previsto por la organización, el Rally Ciudad de General Roca se disputará del viernes 10 al domingo 12 de abril por los caminos del Alto Valle.

La Asociación Volantes de General Roca y la Federación Regional 11 de Automovilismo Deportivo anunciaron que a partir del lunes 30 de marzo estarán abiertas las inscripciones y los binomios tienen tiempo hasta el 8 de abril, hasta las 20 horas, para confirmar su presencia.

Al mismo tiempo dejaron en claro que en los próximos días se brindará información sobre las pruebas especiales y detalles de la cronología que tendrá la competencia. También, resta confirmar el día que se realizará la conferencia de prensa de presentación de la prueba.

Cabe recordar que en la primera fecha del Regional, Facundo Sabas se quedó con la clasificación general en Cipolletti, escoltado por Mauro Debasa y Federico Fernández. El neuquino también se impuso en la A8.