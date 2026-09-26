Se viene el Rally Integración Catriel-25 de Mayo, por la sexta fecha del Regional

El Rally Integración fue presentado en la Costanera del Colorado de Catriel. Foto (Gentileza)

Este sábado al mediodía se llevó a cabo la conferencia de prensa y presentación de una nueva edición del Rally Integración Catriel-25 de Mayo, una competencia que unirá a dos provincias y reúne a los mejores exponentes de la región. Desde la organización también se destacá que se pondrá en juego el premio «Miguel Debasa».

Con epicentro en la ciudad de Catriel, la competencia se disputará los días 2, 3 y 4 de octubre, siendo parte de la sexta fecha del Rally Regional.

Los detalles del Rally Integración Catriel-25 de Mayo

El lanzamiento tuvo lugar en La Costanera del Colorado de la ciudad rionegrina y contó con la presencia de dirigentes, autoridades municipales y pilotos de la región.

En el encuentro se brindaron detalles de lo que será la prueba que organiza la Municipalidad de Catriel y cuenta con la colaboración del municipio de 25 de Mayo y la Asociación Deportiva Automovilística Catriel.

La fiscalización está a cargo de la Federación Regional 11 (FRAD) y el contralor deportivo lo tendrá la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).

La competencia por el Regional se pondrá en marcha el viernes 2 de octubre con la rampa de largada que estará ubicada frente al edificio municipal de Catriel. El paso del primer auto está programado para las 20:00 y esperan contar con un número importante de binomios que animarán la sexta fecha del calendario.

Luego, en la etapa 1 del sábado la prueba tendrá 4 pruebas especiales con recorrido por caminos de ambas localidades y el domingo será el turno del cierre con la etapa 2. Esta tendrá otras 4 pruebas especiales de alta exigencia, transitando en gran parte por recorridos de Catriel.

Serán en total 233,90 kilómetros de recorrido total. La sexta fecha del certamen Regional puede resultar clave para las aspiraciones de los pilotos que animan los campeonatos en las distintas categorías.