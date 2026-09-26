Los Juegos Suramericanos se despiden con la ceremonia de clausura en Santa Fe

Este sábado se disputará la última jornada de los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán por la noche una imponente ceremonia de clausura. El evento se realizará en el Parque del Sur, en Santa Fe, donde se llevará a cabo el acto protocolar junto a diversas propuestas musicales.

La actividad comenzará a las 18 con la presentación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia. Luego, a partir de las 19 se dará el inicio de la ceremonia oficial de clausura con el desfile de las 15 delegaciones, el traspaso de las banderas y un reconocimiento de los voluntarios que participaron de los juegos.

También se realizará el apagado del fuego, un momento simbólico que marcará el cierre de esta edición. A las 20, el encargo del cierre artístico será Cacho Deicas, histórico líder de Los Palmeras.

Toda la ceremonia de clausura se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports, DeporTV y DSports. Además, tendrá transmisión oficial por Youtube.

Además, habrán una jornada llena de actividades en los Fan Fest de Rosario y Rafaela, las otras dos sedes de esta edición de los Odesur. En ambas ciudades, la actividad comenzará a las 12 y se extenderá hasta las 20.

El medallero y la posición final de Argentina

Argentina cierra una gran actuación en los Juegos Suramericanos. La delegación local se ubica segunda en el medallero general con un total de 291 medallas: 80 de oro, 86 de plata y 125 de bronce. El ganador de esta edición fue Brasil que demostró su supremacía con 308 preseas (120, 106, 82). En el tercer lugar quedó Colombia con 192 (69, 61, 62).

La agenda de los argentinos en la última jornada

Handball

13.30 | Argentina vs. Chile | Equipo masculino | Final

Ecuestre salto

12.00 | Lucas Mesa, Manuel Chechic, Tomás Galilea, Damián Ancic | Final individual, serie A

Waterpolo

Argentina perdió 12-5 ante Brasil | Equipos femenino | MEDALLA DE PLATA

14.30 | Argentina vs. Brasil | Equipos masculino | Final

Ráquetbol

Argentina perdió 2-0 ante Bolivia | Equipos masculino | MEDALLA DE PLATA

Argentina le ganó por 2-0 a Bolivia | Equipos femenino | Final MEDALLA DE ORO

Tenis

Luciana Moyano superó a Sachia Vickery por 6-2, 2-0 y retiro | Individual femenino (pista 2) | MEDALLA DE BRONCE

Jazmín Ortenzi perdió por 6-0 y 6-3 ante Dana Guzmàn (PER) | Individual femenino (pista 5) | MEDALLA DE PLATA

Luciano Ambrogi le ganó por 7-6 (7-5) y 6-3 a John Echeverría (VEN) | Individual masculino (pista 2) | MEDALLA DE BRONCE

Lautaro Midón se impuso por 6-3 y 6-2 ante su compatriota Juan Manuel de la Serna | Individual masculino (pista 5) | MEDALLA DE ORO Y PLATA

Tenis de mesa