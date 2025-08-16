TC2000: Aldrighetti hizo valer la localía y comenzó a paso firme en Roca

El piloto de Villa Regina terminó primero en el shakedown.

Este sábado se puso en marcha con el shakedown la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, donde el reginense Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker del equipo Pro Racing se quedó con el mejor tiempo luego de marcar 1m34s606/1000 con una velocidad promedio de 137,941 km.

El piloto de Villa Regina sacó una diferencia de 141/1000 sobre Marcelo Ciarrocchi, que en su regreso al Toyota Gazoo Racing terminó segundo con el Toyota Corolla, mientras que tercero quedó el representante de Mendoza, Nicolás Palau con la VW Nivus del Halcón Motorsport.

Los primeros cincos lugares del shakedown los ocuparon Franco Vivian (Chevrolet Tracker Pro Racing) y Mateo Polakovich (Fiat Cronos ATR Racing).

En tanto, Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Corsi Sport), Nicolás Traut (Toyota Corolla ATR Racing), Santiago Chiarello (Chevrolet Cruze Pro Racing) y Franco Morillo (Chevrolet Cruze Pro Racing) completaron los diez mejores.