TC2000 en General Roca: Matías Rossi dominó el segundo entrenamiento

Matías Rossi fue el más rápido en el segundo entrenamiento, en General Roca. (Foto: Juan Thomes)

Matías Rossi, del equipo Toyota Gazoo Racing, a bordo del Toyota Corolla Cross GR-S se quedó con el mejor registro del segundo entrenamiento en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca. La programación de la sexta fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 continuará con la clasificación.

Con un tiempo de 1m32s976/10000, Rossi fue el más rápido en General Roca. El piloto del Toyota Gazoo Racing encabezó la tanda por delante de Franco Vivian con la Chevrolet Tracker (Pro Racing), que quedó a 563 milésimas y de Nicolás Palau (Halcón Motorsport), tercero a 568/1000.

El top cinco lo completaron Franco Morillo (Pro Racing) y el líder del campeonato, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing).

Entre los diez más veloces estuvo el reginense Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker del equipo Pro Racing, que finalizó sexto en esta segunda tanda tras haber sido protagonista en el inicio de la actividad. Lo escoltaron Gabriel Ponce de León, Matías Capurro, Juan Manuel Casella y Diego Ciantini.

Con este resultado, Rossi se quedó con la general de entrenamientos, seguido por Vivian y Palau. La acción continuará desde las 17.10 con la clasificación, que definirá al poleman de la sexta fecha.

Este sábado se puso en marcha con el shakedown la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, donde el reginense Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker del equipo Pro Racing se quedó con el mejor tiempo luego de marcar 1m34s606/1000 con una velocidad promedio de 137,941 km.



El piloto de Villa Regina sacó una diferencia de 141/1000 sobre Marcelo Ciarrocchi, que en su regreso al Toyota Gazoo Racing terminó segundo con el Toyota Corolla, mientras que tercero quedó el representante de Mendoza, Nicolás Palau con la VW Nivus del Halcón Motorsport.







Los primeros cincos lugares del shakedown los ocuparon Franco Vivian (Chevrolet Tracker Pro Racing) y Mateo Polakovich (Fiat Cronos ATR Racing).

En tanto, Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Corsi Sport), Nicolás Traut (Toyota Corolla ATR Racing), Santiago Chiarello (Chevrolet Cruze Pro Racing) y Franco Morillo (Chevrolet Cruze Pro Racing) completaron los diez mejores.