TC2000 en General Roca: las mejores imágenes del regreso al Parque de Roca

El TC2000 regresó a General Roca después de seis años y este sábado comenzó la acción en el autódromo Parque Ciudad de Roca, escenario de la sexta fecha del Campeonato Argentino de la categoría.

La actividad no se limita al TC2000 porque el cronograma del fin de semana también incluye la sexta fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la séptima cita del año de la Fiat Competizione, consolidando a Roca como epicentro del automovilismo nacional.

En fotos, el regreso del TC2000 a General Roca

Foto: Juan Thomes

