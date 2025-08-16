SUSCRIBITE
Deportes

TC2000 en General Roca: las mejores imágenes del regreso al Parque de Roca

El TC2000 volvió a General Roca tras seis años y este sábado arrancó la actividad en el autódromo Parque de Roca con entrenamientos y clasificaciones. Mirá las mejores imágenes en el ojo de Juan Thomes.

Redacción

Por Redacción

Foto Juan Thomes.

Foto Juan Thomes.

El TC2000 regresó a General Roca después de seis años y este sábado comenzó la acción en el autódromo Parque Ciudad de Roca, escenario de la sexta fecha del Campeonato Argentino de la categoría.

La actividad no se limita al TC2000 porque el cronograma del fin de semana también incluye la sexta fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la séptima cita del año de la Fiat Competizione, consolidando a Roca como epicentro del automovilismo nacional.

En fotos, el regreso del TC2000 a General Roca

Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes

Temas

Automovilismo

Facundo Aldrighetti

Río Negro

Roca

TC 2000

El TC2000 regresó a General Roca después de seis años y este sábado comenzó la acción en el autódromo Parque Ciudad de Roca, escenario de la sexta fecha del Campeonato Argentino de la categoría.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios