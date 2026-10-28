El crédito impulsa los 0km

Más de la mitad de los 0 km se financia. El 52,3% de los patentamientos de septiembre tuvo una operación prendaria, frente al 49,9% registrado en agosto.

El financiamiento se consolida como uno de los principales motores de las ventas de vehículos nuevos en Argentina. En un escenario de mayor competencia entre las automotrices y dificultades para acceder a un 0 km, más de la mitad de los patentamientos de septiembre se concretó mediante operaciones prendarias, un dato que refleja la creciente importancia de las herramientas crediticias para sostener la actividad comercial.

De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante septiembre de 2026 se registraron 38.071 prendas sobre vehículos nuevos y usados, lo que significó un incremento del 15,7% frente a agosto y una mejora del 0,9% respecto del mismo mes de 2025.

El repunte mensual estuvo impulsado principalmente por las operaciones sobre unidades nuevas. Del total de financiaciones registradas, 26.266 correspondieron a vehículos 0 km, equivalentes al 69%, mientras que las 11.805 restantes se realizaron sobre automóviles usados, que representaron el 31%.

Sin embargo, las diferencias entre ambos mercados son considerables. Mientras que el 52,3% de los patentamientos de vehículos nuevos estuvo acompañado por una prenda, esa proporción descendió al 6,9% en las transferencias de usados.

Si se considera el conjunto de las operaciones automotoras, el financiamiento prendario alcanzó una participación del 17,3%, lo que confirma que su incidencia depende especialmente del tipo de vehículo y de las condiciones comerciales disponibles.

En el segmento de los 0 km, las 26.266 prendas de septiembre representaron un crecimiento del 17% mensual y del 1,3% interanual. Este último resultado marcó la primera variación positiva frente al mismo mes del año anterior registrada durante 2026. Además, la participación de las operaciones financiadas sobre el total de patentamientos avanzó desde el 49,9% de agosto hasta el 52,3% de septiembre, una mejora de 2,4 puntos porcentuales.

Las marcas que más financian

El informe también permite conocer qué automotrices registran una mayor proporción de sus ventas mediante crédito. En este apartado, Peugeot lideró el ranking con el 74% de sus patentamientos financiados, seguida por Fiat y Citroën, ambas con el 70%.

Detrás se ubicaron Nissan, con el 65%; Renault, con el 61%; Chevrolet, con el 58%; Volkswagen, con el 54%; Jeep, con el 51%; y Ram, con el 50%. La nómina continuó con Ford, que alcanzó el 47%, y Toyota, con el 37%. Entre las marcas con menor participación de operaciones prendarias aparecieron Chery, con el 22%; Honda, con el 19%; y BYD, con el 13%.

Las variaciones también muestran movimientos importantes entre fabricantes. Ford incrementó 11 puntos porcentuales su participación de ventas financiadas, mientras que Toyota avanzó 10 puntos y Peugeot mejoró 9 puntos. En sentido contrario, Chery redujo su proporción del 40% al 22%.

Estas diferencias responden, entre otros factores, a las estrategias de financiación de cada compañía, que incluyen préstamos a tasas promocionales, acuerdos con entidades financieras y planes de ahorro para facilitar la compra.

Otro aspecto relevante es el origen de los fondos utilizados para financiar las operaciones. En el acumulado de 2026, las financieras vinculadas con las automotrices concentraron el 42,6% de las prendas sobre vehículos nuevos, mientras que los planes de ahorro explicaron otro 41,2%.

De esta manera, ambos canales reunieron el 83,8% del financiamiento prendario de los 0 km, una participación que evidencia el protagonismo de las propias terminales y sus redes comerciales. Los bancos, en cambio, representaron solamente el 13,9% de las operaciones, mientras que el 2,4% restante correspondió a otros acreedores.

Este escenario refleja un cambio en la forma de acceder a un vehículo nuevo. Las propuestas comerciales impulsadas por los fabricantes se convirtieron en una herramienta central para atraer compradores, especialmente en un mercado donde el valor de las unidades exige contar con alternativas de pago.

Los bancos pierden terreno

La situación del mercado de segunda mano presenta características diferentes. Durante septiembre se inscribieron 11.805 prendas sobre vehículos usados, una cifra que implicó un crecimiento del 12,9% respecto de agosto, aunque todavía se ubicó un 0,2% por debajo del mismo período de 2025.

Pese a esta recuperación mensual, la financiación continúa teniendo una presencia limitada dentro de las transferencias. Apenas el 6,9% de los vehículos usados comercializados se financió mediante una operación prendaria, muy por debajo de la proporción observada entre los 0 km.

Pero el cambio más significativo aparece al analizar quiénes otorgan esos créditos. Los bancos redujeron su participación del 60,1% en 2025 al 34,6% en 2026, lo que representa una caída de 25,5 puntos porcentuales.

En paralelo, otros actores comenzaron a ocupar una porción mayor del negocio. Las financieras tradicionales aumentaron su participación del 13,4% al 22,9%, mientras que las financieras de marca avanzaron del 11,1% al 15,1%. También crecieron las mutuales y cooperativas, que pasaron del 7,5% al 10,5%, y el conjunto de otros acreedores, cuya participación se elevó del 7,8% al 16,9%.

Los datos muestran que el financiamiento automotor atraviesa dos procesos distintos. Por un lado, las automotrices y sus planes comerciales sostienen buena parte de las operaciones de vehículos nuevos, con una participación que ya supera la mitad de los patentamientos.

Por otro, el mercado de usados presenta una penetración crediticia mucho menor y una transformación en el perfil de los prestamistas, con entidades no bancarias que ganan espacio frente a los bancos tradicionales.

El balance de septiembre dejó así una recuperación del crédito prendario, tanto en las operaciones sobre vehículos nuevos como usados. Sin embargo, el desafío continúa siendo ampliar las posibilidades de financiación para que más compradores puedan acceder a un automóvil.

En un contexto donde el precio de los vehículos, las tasas de interés y las condiciones de pago siguen influyendo directamente en las decisiones de compra, las alternativas crediticias se consolidan como una variable fundamental para la evolución del mercado automotor argentino.