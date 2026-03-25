ASÍ LO VEO | Europa en alerta por China

La industria automotriz europea enfrenta un escenario crítico ante el avance de fabricantes chinos, según advirtió José María Recasens, CEO de Ampere y presidente de ANFAC. Durante un encuentro en el Congreso, el directivo fue contundente: “Estamos perdiendo, no por goleada, pero estamos perdiendo los europeos”, al describir la creciente presión competitiva.



Recasens señaló que el sector atraviesa múltiples desafíos simultáneos, como la descarbonización, la digitalización y un marco regulatorio cada vez más exigente. A esto se suma una desventaja clave: los fabricantes chinos logran producir vehículos hasta un 30% más baratos, lo que genera una competencia que calificó como “absolutamente desleal”.



Además, advirtió que el consumidor prioriza el precio por sobre el origen, profundizando el problema. También recordó que el 90% del valor de la industria aún depende de motores de combustión, por lo que pidió proteger toda la cadena productiva.