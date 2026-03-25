Marzo, con rebajas generalizadas en el mercado automotor

El fenómeno no se limitó a los vehículos más costosos, sino que también impactó en modelos que no estaban directamente vinculados a los segmentos más altos.

El mercado automotor argentino atravesó en marzo una fuerte reconfiguración de precios que alcanzó a más de 120 modelos 0km. Las rebajas, en muchos casos significativas, modificaron el posicionamiento de distintas gamas y generaron un nuevo escenario comercial.



El fenómeno no se limitó a los vehículos más costosos, sino que también impactó en modelos que no estaban directamente vinculados a los segmentos más altos, obligando a las marcas a reorganizar sus listas para mantener coherencia interna.

En este contexto, algunas reducciones superaron el 20%, mientras que otras fueron más moderadas, pero igualmente relevantes dentro de cada portfolio.

Rebajas destacadas en distintos segmentos

Ford fue una de las marcas con movimientos más visibles. El Mustang GT pasó de u$s 90.000 a u$s 65.000, mientras que el Mustang Dark Horse bajó de u$s 97.000 a u$s 75.000. La Bronco V6 Badlands también registró una fuerte caída, de u$s 100.000 a u$s 74.000.

En pickups, la F-150 Lariat quedó en u$s 80.000, la Tremor en u$s 85.000 y la Raptor en u$s 105.000, con una reducción de u$s 10.000 en cada caso.



Dentro del grupo Stellantis, el DS7 E-Tense pasó de u$s 90.000 a u$s 72.000. Los DS3 y DS4 ajustaron sus valores a u$s 46.500 y u$s 51.800. En Fiat, el 600 Hybrid bajó de $49.340.000 a $39.950.000, mientras que la Titano Endurance 4×2 manual pasó de $50.230.000 a $39.900.000.

Peugeot también modificó su gama: el 408 GT quedó en $64.945.500, el 3008 GT en $66.249.000 y el 5008 GT en $70.717.800.

Ajustes en alta gama y marcas premium

En el segmento superior, Toyota redujo el precio del Crown de u$s 93.000 a u$s 80.500, y el Land Cruiser 300 de u$s 189.300 a u$s 164.000.

Lexus aplicó bajas en toda su línea: NX450h, RX 350 F Sport, RX 500h F Sport, RX 450h+ Luxury, GX 550 Luxury, LX 600 Urban y LS 500h Exclusive, este último pasando de u$s 284.400 a u$s 246.400.



Toyota redujo el precio del Crown de u$s 93.000 a u$s 80.500.

Mercedes-Benz actualizó cerca de 20 modelos. El AMG C43 bajó un 14%, el GLC 300 4MATIC Coupé un 17,9%, el GLE 450 4MATIC un 19,5% y el AMG GLE 53 Coupé pasó de u$s 240.000 a u$s 179.900.

Audi ajustó 16 modelos: diez bajaron un 11,5%, cinco un 12,9% y el Q6 50 e-tron Performance pasó de u$s 154.600 a u$s 128.200.



Porsche también modificó su gama completa: los Macan quedaron en u$s 118.000 y los Cayenne en u$s 162.800 en sus versiones de entrada. El Panamera y los Taycan bajaron un 18%, mientras que la línea 911 redujo un 19%, dejando al 911 Carrera en u$s 266.700 y al 911 Carrera 4S en u$s 334.800.

BMW aplicó rebajas en 24 modelos, con caídas de entre el 4% y el 19%. El X4 xDrive 30i fue el que más bajó, con un 19%. El X6M Competition pasó de u$s 264.900 a u$s 234.900. En MINI, el Aceman SE bajó de u$s 69.990 a u$s 62.990.



Volkswagen ajustó el Vento GLI de $77.818.800 a $72.746.050. El Tiguan Life 250TSI pasó de $84.320.800 a $77.574.100 y el Tiguan R-Line 250TSI de $88.748.800 a $81.647.800. La gama Amarok también bajó entre un 5% y un 6%, con un precio inicial de $54.980.250 y un máximo de $99.370.900.



Finalmente, Volvo aplicó reducciones en nueve modelos. El EX30 Core pasó de u$s 47.500 a u$s 43.500. Los XC40, C40 y XC60 Core bajaron un 11%, el XC60 Plus pasó de u$s 99.000 a u$s 87.900 y los XC90 redujeron entre un 20% y un 21%, con un precio máximo actual de u$s 139.900.