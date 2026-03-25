Las motos que lideran las ventas en marzo

El crecimiento sostenido de las motos responde a varios factores: el menor costo de adquisición frente a un auto, el bajo consumo, la practicidad en entornos urbanos y la necesidad de movilidad accesible en un contexto económico desafiante.

El mercado de motovehículos en la Argentina continúa mostrando un dinamismo que contrasta con la actualidad de los autos 0 km. Durante la primera mitad de marzo de 2026 se patentaron 43.016 motos nuevas, lo que representa un crecimiento del 5,9% respecto al mismo período de febrero (40.608 unidades) y un fuerte salto interanual del 87,4% frente a las 22.951 registradas en igual tramo de 2025.



El impulso no solo se observa en los patentamientos. En el segmento de usados, las transferencias también mantienen una tendencia positiva. En los primeros 15 días de marzo se registraron 24.119 operaciones, con un incremento del 12,2% en comparación con febrero y una suba del 38% interanual respecto a las 17.478 unidades del mismo período del año pasado.

Este crecimiento sostenido responde a varios factores: el menor costo de adquisición frente a un auto, el bajo consumo, la practicidad en entornos urbanos y la necesidad de movilidad accesible en un contexto económico desafiante. En este escenario, las motos se consolidan como una solución concreta para miles de usuarios en todo el país.

El ranking de las motos más vendidas

En cuanto a los modelos más elegidos, el liderazgo vuelve a quedar en manos de la Honda Wave 110S, que no solo domina el segmento de motos nuevas, sino que también encabeza el mercado de usadas, confirmando su fuerte posicionamiento en el país.

Top 10 motos usadas más vendidas (primera mitad de marzo 2026)

1 Honda Wave 110S

1.723 u.

2 Gilera Smash

846 u.

3 Honda XR150L

835 u.

4 Corven Energy 110

744 u.

5 Motomel B110

736 u.

6 Honda XR250 Tornado

629 u.

7 Keller KN110-8

606 u.

8 Bajaj Rouser 200

576 u.

9 Honda CG150 Titan

569 u.

10 Honda XR250

483 u.

Las más patentadas

El ranking deja en claro el dominio absoluto de las motos de baja cilindrada, especialmente las de 110 cc, que siguen siendo las preferidas por su equilibrio entre precio, consumo y mantenimiento. También se destaca la presencia de marcas nacionales y regionales que compiten con fuerza frente a fabricantes tradicionales.

En el caso del mercado de segunda mano, la tendencia se mantiene con algunos cambios en el orden, pero con los mismos protagonistas dominando la escena.

Top 10 motos 0km más patentadas (primera mitad de marzo 2026)

1 Honda Wave 110S

4.154 u.

2 Keller KN110-8

3.940 u.

3 Gilera Smash

3.656 u.

4 Motomel B110

3.009 u.

5 Corven Energy 110

2.211 u.

6 Mondial LD 110 Max

1.654 u.

7 Motomel S2 150

926 u.

8 Zanella ZB 110

763 u.

9 Honda GLH 150

747 u.

10 Motomel CX 150

735 u.

Las más vendidas

En este segmento aparece una mayor diversidad de cilindradas, con modelos como la Honda XR150L, la XR250 Tornado o la Bajaj Rouser 200, que reflejan una demanda más orientada al uso mixto o recreativo, además del traslado diario.



Otro punto clave es el rol de las motos como herramienta de trabajo. En los últimos años, su uso se expandió en sectores como el delivery, la mensajería y los servicios urbanos, lo que también explica parte del crecimiento sostenido. A esto se suma la mayor facilidad de financiación en comparación con los autos, lo que amplía el acceso a nuevos usuarios.



Con este panorama, el mercado de motos en la Argentina no solo muestra solidez, sino que se posiciona como uno de los segmentos más activos dentro del ecosistema automotor. La tendencia, al menos en el corto plazo, indica que seguirá siendo protagonista en un contexto donde la movilidad económica gana cada vez más relevancia.