ASÍ LO VEO | Ford prepara un eléctrico barato para desafiar a Tesla

El CEO de Ford, Jim Farley, sorprendió al confirmar que la marca lanzará en los próximos dos años un auto eléctrico accesible para competir directamente con Tesla. El proyecto apunta a enfrentar a modelos clave como el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, apoyado en una nueva plataforma global que prioriza eficiencia y reducción de costos.

Aunque la estrategia de la compañía también incluye una fuerte apuesta por los híbridos, Farley dejó en claro que no abandonarán el segmento eléctrico. “Tendremos un vehículo totalmente eléctrico y barato para competir”, afirmó.

El desarrollo se basará en una arquitectura flexible que permitirá crear varios modelos, con baterías más livianas y procesos de producción optimizados, inspirados en métodos utilizados por Tesla. La clave estará en lograr precios competitivos sin resignar autonomía ni rendimiento. Este movimiento marca un giro estratégico para Ford, que busca reposicionarse en un mercado cada vez más exigente y dominado por la innovación tecnológica.