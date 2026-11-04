ASÍ LO VEO / Honda prepara sus fábricas para la llegada de los robots

La industria automotriz avanza hacia una nueva etapa de automatización y Honda ya trabaja en robots capaces de manipular piezas y herramientas con precisión similar a la humana. Sin embargo, la compañía japonesa reconoce que todavía falta tiempo para que estas máquinas puedan asumir todas las tareas de una planta.

“Estamos muy lejos de la idea de que los humanoides trabajen en toda la fábrica”, afirmó Toshihiro Mibe, presidente y CEO de Honda, durante el Japan Mobility Show.

El ejecutivo explicó que los avances permitirán incorporar progresivamente nuevas funciones robóticas a las líneas de montaje. Incluso anticipó que la marca comenzará a adaptar el diseño de sus vehículos desde las primeras etapas de desarrollo para facilitar su fabricación automatizada.

Honda ya experimenta con manos mecánicas articuladas, inteligencia artificial y sistemas de control remoto capaces de realizar operaciones complejas, como ajustar tornillos mediante herramientas convencionales. La estrategia apunta a combinar trabajadores y robots, sin plantear un reemplazo inmediato de la mano de obra humana.