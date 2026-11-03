Así será el nuevo acceso pavimentado al cerro Chapelco en Neuquén: mirá el video

Pistas y medios de elevación del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. (Foto: gentileza)

Llegar al cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, va a ser distinto. La empresa que opera el centro de esquí difundió un video que muestra cómo quedará el camino de acceso una vez pavimentado. Son unos 5 kilómetros desde la Ruta Nacional 40 hasta el estacionamiento de la base.

Según informó Chapelco, la obra comenzará en los próximos días. Sumada al estacionamiento, que se asfaltó el verano pasado, permitirá que todo el recorrido hasta el cerro sea sobre pavimento.

Cómo será el nuevo acceso a Chapelco

La obra se hará sobre la Ruta Provincial 19, la vía que lleva al cerro. Como había adelantado a Diario RÍO NEGRO Gonzalo Peralta, coordinador del ministerio de Infraestructura de Neuquén, se ejecutarán 4,8 kilómetros de carpeta asfáltica desde la intersección con la Ruta 40 hasta el estacionamiento.

El proyecto no se limita al asfalto. “Queremos hacer también una bicisenda, un camino peatonal y también algunos miradores”, había precisado el funcionario.

Según anunció el gobernador Rolando Figueroa la semana pasada, el proyecto estará a cargo íntegramente de la concesionaria del cerro.

Cuándo estará terminada la obra

Desde Chapelco aseguran que el objetivo es tener el camino totalmente terminado para el inicio de la próxima temporada invernal.

La Provincia, en cambio, había planteado un cronograma en dos etapas. “La idea es que la obra empiece inmediatamente en el verano para poder tener el asfalto lo más avanzado antes de la temporada de invierno, para que sea accesible. Y en la segunda ventana en el verano que viene poder terminar”, explicó Peralta.

Un cerro para todo el año

Según la empresa, el pavimento mejorará la seguridad y el confort de turistas, trabajadores, prestadores de servicios y vecinos que circulan a diario por el camino.

El nuevo acceso también apunta a sumar visitantes fuera de la temporada de nieve. Chapelco ya proyecta una agenda de propuestas de verano. Uno de sus atractivos es la nueva telecabina, que la empresa presenta como la más moderna del mundo y que se instaló durante el primer semestre del año.