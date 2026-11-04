Los 0km mantienen su ritmo de ventas

Las pickups dominaron el podio de octubre: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger encabezaron el ranking de patentamientos.

El mercado automotor argentino cerró octubre con una nueva caída en los patentamientos, pero también con señales de estabilidad que generan expectativas para el tramo final del año. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se registraron 45.965 vehículos, un 12% menos que en el mismo mes de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre.

Entre enero y octubre se patentaron 481.852 unidades, lo que representa una contracción del 12,8% interanual. Sin embargo, el sector logró mantenerse por quinto mes consecutivo por encima de las 45.000 operaciones.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que la llegada de nuevas marcas y modelos amplió la oferta y sostuvo la actividad comercial. Según explicó, las automotrices asiáticas ya superan el 11% de participación y las oportunidades de financiación continúan siendo determinantes para los compradores.

Sebastián Beato, presidente de ACARA.

En el ranking de vehículos livianos, Toyota conservó el primer puesto con 6.947 patentamientos, seguida por Volkswagen, con 5.358, y Fiat, con 5.039. Ford ocupó el cuarto lugar con 4.421 unidades y Chevrolet completó los cinco primeros puestos con 3.863.

Más atrás aparecieron Renault (3.064), Peugeot (2.316), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063). La presencia de BYD entre las diez marcas más vendidas refleja el avance de los fabricantes chinos en un mercado cada vez más competitivo.

Las camionetas volvieron a ocupar el podio

La principal novedad de octubre estuvo en el liderazgo de las pickups, que se quedaron con los tres primeros lugares del ranking general. La Toyota Hilux encabezó las ventas con 2.820 unidades y un crecimiento interanual del 11,1%. Detrás se ubicó la Volkswagen Amarok, con 2.128 patentamientos y una mejora del 31% frente a octubre de 2025. El tercer puesto fue para la Ford Ranger, con 1.953 operaciones.

Entre los automóviles, el Fiat Cronos volvió a destacarse con 1.799 unidades, mientras que el Ford Territory alcanzó 1.791 y se mantuvo como uno de los SUV de mayor demanda. El Toyota Yaris Cross consiguió 1.256 patentamientos y quedó sexto, por delante del Peugeot 208, que registró 1.155 unidades. Completaron los diez primeros puestos Toyota Corolla Cross, Chevrolet Onix y Volkswagen Tera.

La comparación interanual mostró comportamientos diferentes. Mientras Amarok y Hilux crecieron, el Peugeot 208 retrocedió un 48,7%, el Corolla Cross cayó un 20,9% y el Volkswagen Tera disminuyó un 25,8%. En el acumulado anual, la Hilux también conserva el liderazgo con 27.003 unidades, seguida por Fiat Cronos (19.601), Ford Ranger (18.262) y Ford Territory (17.634).

Los eléctricos crecen y los camiones resisten

La movilidad eléctrica volvió a mostrar una evolución positiva frente al año pasado. Durante octubre se patentaron 699 vehículos totalmente eléctricos, un incremento interanual del 241%, aunque con una caída mensual del 19,6%.

El BYD Dolphin Mini fue el modelo más elegido, con 376 unidades, seguido por el BYD Yuan Pro (94), Chevrolet Spark (68) y JMEV Easy 3 (52). En diez meses, el segmento acumuló 6.736 patentamientos, frente a los 893 del mismo período de 2025. Entre los híbridos, Toyota encabezó el ranking de marcas con 1.481 unidades, seguida por Ford (1.088), BYD (907), BAIC (861) y Chery (528).

El BYD Dolphin Mini.

Por su parte, el mercado de vehículos comerciales pesados registró 1.881 patentamientos, un crecimiento del 3% interanual y una leve baja del 0,6% mensual. Mercedes-Benz lideró con 559 unidades, seguida por Iveco (346), Scania (317), Volkswagen (205) y Volvo (110). Entre los modelos sobresalieron el Scania G420, con 110 patentamientos, el Mercedes-Benz Atego 1732 (107) y el Iveco 170 E (103).

Los 10 vehículos más vendidos de octubre de 2026

1 Toyota Hilux 2.820

2 Volkswagen Amarok 2.128

3 Ford Ranger 1.953

4 Fiat Cronos 1.799

5 Ford Territory 1.791

6 Toyota Yaris Cross 1.256

7 Peugeot 208 1.155

8 Toyota Corolla Cross 1.062

9 Chevrolet Onix 1.054

10 Volkswagen Tera 1.005