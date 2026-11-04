Adeera integrará el nuevo Directorio del Pacto Global Argentina

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) fue elegida como miembro titular de la categoría Asociaciones Empresariales del nuevo Directorio del Pacto Global Argentina para el período 2026–2028.

La nueva conformación fue anunciada el 22 de octubre durante la 10.ª Asamblea Nacional de Pacto Global Argentina, realizada en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción” y con la participación de más de 150 asistentes.

La designación representa una nueva etapa en una relación institucional de larga trayectoria ya que Adeera fue una de las primeras organizaciones en adherirse a la iniciativa hace más de 20 años. Además, integró su mesa directiva durante tres períodos consecutivos y ahora vuelve a formar parte de este espacio de gobernanza.

El nuevo Directorio reúne a grandes empresas, pymes, asociaciones empresariales, instituciones académicas y otros grupos de interés. Entre sus funciones se encuentran acompañar la gestión de la red, contribuir a la definición de prioridades, realizar el seguimiento del plan de trabajo y representar a las organizaciones participantes. La presidencia se definirá en la primera reunión, prevista para el 17 de noviembre.

La representación vinculada con el sector eléctrico también incluye a dos distribuidoras asociadas a Adeera: Epec, distribuidora de la provincia de Córdoba, fue elegida como miembro titular dentro de la categoría Grandes Empresas, mientras que Edet, distribuidora de la provincia de Tucumán, integrará ese espacio como suplente.

La incorporación de Adeera reafirma su participación en una red orientada a promover la integración de la sostenibilidad en la gestión de las organizaciones y el trabajo conjunto en torno a los Diez Principios de Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.