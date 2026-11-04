Un superdeportivo con sello argentino: Eaglon, potencia y exclusividad

Aunque el Eaglon está pensado para coleccionistas de distintos países, sus creadores también contemplan compradores argentinos, incluidos los de Neuquén y Río Negro.

Argentina busca hacerse un lugar en el exclusivo universo de los superdeportivos. Lejos de las líneas de producción masiva, un grupo de ingenieros, diseñadores y especialistas nacionales trabaja en un vehículo de altas prestaciones que pretende competir por diseño, tecnología y exclusividad. Se trata del Eaglon, el ambicioso proyecto de Valtor Company, que tuvo su presentación oficial en Autoclásica 2026.

La propuesta nació después del concept Azor GT, exhibido en la edición anterior del encuentro de vehículos clásicos. Aquella experiencia permitió mostrar las capacidades del equipo y sentó las bases de un desarrollo más complejo, concebido desde su origen para llegar a los compradores.

El Eaglon es un biplaza con motor central trasero, equipado con un V8 atmosférico de 6,2 litros que desarrolla 501 CV. Según las especificaciones anunciadas, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. Su carrocería incorpora materiales compuestos y componentes de fibra de carbono.

Detrás de su desarrollo técnico se encuentra Sergio Arias, acompañado por profesionales argentinos vinculados con la ingeniería y el diseño automotor. Entre los participantes figuran Alejandro Barbeito, Adrián Curcio, Juan Manuel Díaz, Matías Propato y Alejandro Masobrio.

Arias aclaró que la serie será incluso más exclusiva de lo anunciado inicialmente: se fabricarán solamente 99 ejemplares. También explicó que todavía no existe un precio definitivo, aunque estará por encima de los u$s 300.000.

«La producción del Eaglon estará limitada a 99 unidades, la base del precio uno no la tenemos definida concretamente porque partirá de la comprensión de todos los costos de homologaciones y ademas que el costo también ira en función de la personalización de los acabados, materiales y variantes de prestaciones que el cliente elija pero consideramos que estará por encima de ese valor.»

La firma apunta a un público internacional que busca algo más que prestaciones. «En Valtor apuntamos a coleccionistas y entusiastas de todo el mundo que valoren la exclusividad, el diseño y la posibilidad de formar parte de una propuesta con identidad propia», sostuvo Arias.

El proyecto contempla además experiencias relacionadas con moda, relojería, vinos, viajes y hotelería. La intención es construir una comunidad alrededor de la marca y de la pasión por los automóviles.

Ingeniería con identidad propia

El salto del Azor GT al Eaglon implicó revisar tanto la arquitectura como las posibilidades de producción. Arias explicó: «El Azor GT fue el punto de partida para expresar nuestra visión y demostrar lo que éramos capaces de crear».

Y agregó: «Con el Eaglon ampliamos esa ambición: desde el inicio lo pensamos como un vehículo destinado a una producción limitada, con la ingeniería, la funcionalidad y la experiencia del usuario como bases del proyecto». Entre las soluciones previstas aparecen un alerón activo, suspensión adaptable, puertas levadizas y techo rígido retráctil. El objetivo es combinar prestaciones deportivas con comodidad y facilidad de utilización.

La fabricación también supone desafíos particulares. El proyecto contempla piezas diseñadas desde cero, mecanizado CNC y materiales como aluminio 7075, acero y fibra de carbono, además de pruebas realizadas con proveedores nacionales. «El gran desafío es combinar las prestaciones esperadas de un superdeportivo con confiabilidad y durabilidad frente a un uso exigente», explicó Arias.

Para el ingeniero, no alcanza con conseguir cifras de aceleración o potencia. La confiabilidad, el mantenimiento y la atención posterior a la venta son aspectos fundamentales para sostener un proyecto de estas características.

Sobre las posibilidades de producir vehículos exclusivos en Argentina, afirmó: «Argentina tiene el talento y la capacidad técnica para desarrollar productos que la representen internacionalmente». También remarcó: «La pasión impulsa el proyecto; la organización y la constancia permiten consolidarlo.»

Tras la presentación en Autoclásica, Valtor continuará con los ensayos, la validación de los sistemas y las homologaciones necesarias. Las primeras entregas están previstas dentro de aproximadamente dos años, siempre que se completen las etapas técnicas y regulatorias.

La Patagonia, entre los destinos

Aunque el Eaglon está pensado para coleccionistas de distintos países, sus creadores también contemplan compradores argentinos, incluidos los de Neuquén y Río Negro. «Sí, contemplamos la comercialización del Eaglon en toda la Argentina, incluidas Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia, además de los mercados internacionales», confirmó Arias.

La comercialización se realizará directamente desde Valtor Company y cada operación requerirá coordinar la entrega, el mantenimiento y la asistencia técnica. «La ubicación del comprador no será una limitación en sí misma; será fundamental prever las condiciones de entrega, asistencia y mantenimiento para cada destino», señaló.

El ingeniero explicó que, por tratarse de una serie tan reducida, la compañía pretende conocer personalmente las expectativas de cada interesado. «Más que una cuestión de posición social, nos interesa que exista una conexión con los valores de Valtor: la pasión por el diseño, la valoración del trabajo y la ingeniería, y el deseo de formar parte de una comunidad.»

Así, el Eaglon avanza hacia una nueva etapa en la que deberá transformar su propuesta técnica en vehículos homologados y listos para circular. Un desafío que combina ingeniería, trabajo argentino y la posibilidad de que uno de estos exclusivos superdeportivos encuentre su destino en las rutas patagónicas.