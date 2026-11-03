Tope a los descuentos en Río Negro: rechazo de UPCN, respaldo de ATE y un reclamo por el aguinaldo

Las posiciones de los gremios frente al decreto provincial que limita las retenciones sobre los salarios de los empleados públicos. Foto: gentileza.

El decreto del gobernador Alberto Weretilneck que limita los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos de Río Negro generó diferentes respuestas entre los gremios y la oposición. Mientras ATE expresó su respaldo a la medida, UPCN manifestó un fuerte rechazo y el legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó los plazos de implementación.

La norma establece una reducción progresiva de las retenciones: un máximo del 50% en enero de 2027, del 40% en febrero y del 33% desde marzo. Sin embargo, el cronograma abrió una discusión sobre la demora en su aplicación y el impacto que tendrá sobre los ingresos de los trabajadores durante los próximos meses.

UPCN cuestionó la decisión y denunció falta de diálogo

UPCN Seccional Río Negro, conducida por Juan Carlos Scalesi, manifestó su rechazo al decreto y consideró que la medida constituye un «abuso de poder» que afecta las herramientas de contención económica de los trabajadores.

El sindicato sostuvo que había enviado reiteradas notas al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, para solicitar reuniones y discutir la situación. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuestas y cuestionó que el Gobierno avanzara mediante un decreto sin convocar a las organizaciones sindicales.

Además, UPCN puso en duda el argumento oficial de protección salarial y planteó que los descuentos también sostienen prestaciones sociales para sus afiliados, como medicamentos, alimentos y asistencia económica.

En ese sentido, cuestionó la retención del 2% que, según afirmó, realiza el Gobierno sobre esos descuentos y reclamó explicaciones sobre el destino de esos fondos.

ATE respaldó el decreto y pidió controlar las tasas de interés

Una posición diferente expresó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que manifestó su beneplácito por la decisión del Gobierno provincial.

El sindicato había planteado la problemática durante una reunión con el ministro Gabriel Sánchez y reclamado medidas urgentes para limitar el endeudamiento de los agentes públicos.

«Es una decisión que se esperaba con ansias en todos los sectores de trabajo», señaló Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE. También consideró que la medida generará «un alivio momentáneo» en los haberes de los trabajadores.

De todos modos, el gremio planteó que los límites a los descuentos deben complementarse con topes a las tasas de interés, la renegociación de las deudas vigentes y una instancia de control y monitoreo permanente.

Las distintas reacciones muestran que, aunque existe coincidencia sobre la gravedad del endeudamiento estatal, hay diferencias entre los gremios y la oposición sobre los alcances, los plazos y las herramientas que debería incluir la política provincial.

Delgado Sempé reclamó proteger el aguinaldo de diciembre

Por su parte, el legislador provincial Luciano Delgado Sempé cuestionó que los nuevos límites no comiencen a aplicarse durante diciembre y reclamó una protección específica para el medio aguinaldo.

El parlamentario consideró que la implementación gradual permitirá que las entidades financieras continúen realizando descuentos bajo las condiciones actuales durante los próximos meses.

También recordó que en abril presentó el proyecto de ley 494/2026, que propone limitar al 20% del salario neto las retenciones por deudas de los empleados estatales. Además, impulsó una iniciativa para crear un programa de desendeudamiento.

Ambas propuestas permanecen pendientes de tratamiento en la Legislatura. Delgado Sempé exigió que Weretilneck adelante la aplicación de los topes y garantice que el aguinaldo de diciembre no quede comprometido por las deudas.