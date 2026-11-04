China impone su dominio automotor

Las automotrices chinas concentran casi dos tercios de las ventas de vehículos de pasajeros en su país, con liderazgo de BYD. La compañía encabeza el ranking individual, por delante de Volkswagen y Toyota.

El mapa de la industria automotriz mundial está cambiando y China se convirtió en uno de sus principales protagonistas. Durante décadas, las grandes compañías europeas, japonesas y estadounidenses encontraron en ese país un mercado decisivo para expandir sus negocios. Hoy, sin embargo, son los fabricantes locales los que marcan el ritmo de las ventas y obligan a sus competidores internacionales a modificar sus estrategias.

El dato que explica esta transformación es contundente: más de seis de cada diez automóviles de pasajeros comercializados en China pertenecen a marcas nacionales. Se trata de un crecimiento que refleja no solamente el avance de sus fabricantes, sino también un cambio profundo en las preferencias de los consumidores.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por Manual de Aduanas, entre enero y agosto de 2026 se vendieron aproximadamente 11,7 millones de vehículos de pasajeros en el mercado chino. De ese total, las compañías nacionales concentraron el 62,67%, mientras que las automotrices extranjeras se repartieron el 37,33% restante.

La diferencia marca un nuevo escenario para una industria que durante años estuvo dominada por fabricantes internacionales, especialmente a través de asociaciones con empresas locales.

En el ranking por marcas, BYD ocupa el primer lugar con el 9,77% de participación, seguida por Volkswagen, con el 7,17%, y Toyota, con el 7%. Aunque estas dos últimas mantienen una presencia importante, sus posiciones muestran la intensidad de la competencia.

El crecimiento tampoco depende exclusivamente de BYD. Empresas como Geely, Chery, Changan, Leapmotor, Xiaomi, XPeng, NIO, Zeekr y Li Auto integran una oferta cada vez más diversa, con productos que abarcan desde vehículos económicos hasta SUV y sedanes de alta gama.

Esta variedad permite responder a distintos perfiles de compradores y constituye una de las principales ventajas de la industria local. A diferencia de otros períodos, las marcas chinas ya no buscan destacarse únicamente por sus precios, sino también por diseño, prestaciones, seguridad y equipamiento.

Tecnología que cambia las reglas

Uno de los pilares de este crecimiento es la capacidad de adaptación a las nuevas formas de movilidad. Mientras numerosos fabricantes tradicionales avanzaron progresivamente hacia la electrificación, las compañías chinas realizaron fuertes inversiones en baterías, motores eléctricos, plataformas específicas y sistemas digitales.

BYD representa uno de los ejemplos más visibles de esta estrategia. Su catálogo combina automóviles completamente eléctricos con híbridos enchufables, una tecnología que permite circular utilizando energía eléctrica y recurrir al motor de combustión cuando resulta necesario.

Pero la transformación alcanza a buena parte de la industria. Distintas empresas desarrollaron arquitecturas electrónicas, sistemas de asistencia a la conducción y soluciones de conectividad que hoy forman parte de sus principales argumentos comerciales.

La fuerte competencia interna también redujo los tiempos de renovación de los vehículos. Los lanzamientos y las actualizaciones se suceden a mayor velocidad, obligando a las automotrices a incorporar nuevas funciones y mejorar sus propuestas para conservar compradores. En ese contexto, la combinación de tecnología, equipamiento y precios competitivos se convirtió en una herramienta decisiva para ganar participación.

El fenómeno también modificó las relaciones entre los fabricantes chinos y las compañías internacionales. Durante años, las empresas locales buscaron adquirir conocimientos mediante acuerdos con grupos extranjeros. Actualmente, algunas automotrices tradicionales recurren a socios chinos para incorporar desarrollos tecnológicos y acelerar la llegada de nuevos modelos.

Para Volkswagen, Toyota y otros fabricantes históricos, el desafío consiste en adaptarse a un consumidor que presta cada vez más atención a la electrificación y a las funciones digitales, sin perder competitividad frente a empresas que operan con gran rapidez.

El impacto en Argentina

El predominio de las marcas chinas en su mercado doméstico forma parte de una estrategia de crecimiento que también apunta al exterior. Europa y América Latina aparecen entre los destinos elegidos para ampliar exportaciones, establecer acuerdos comerciales y desarrollar nuevas operaciones.

Argentina comenzó a experimentar esa transformación con la incorporación de fabricantes y modelos que hasta hace pocos años tenían una presencia limitada.

Marcas como BYD, Chery, BAIC, Haval y MG ampliaron la oferta disponible, especialmente en los segmentos de SUV y vehículos electrificados. La llegada de nuevos competidores introduce alternativas de diseño, tecnología y equipamiento para consumidores que tradicionalmente elegían entre un grupo más reducido de fabricantes.

Este escenario también obliga a las automotrices consolidadas a revisar sus estrategias comerciales. La competencia ya no se concentra solamente en el precio de lista: la financiación, la garantía, el equipamiento y los costos de utilización adquieren mayor importancia al momento de decidir una compra. Sin embargo, el éxito alcanzado en China no asegura que las mismas marcas puedan repetir sus resultados en Argentina.

Para consolidarse deberán desarrollar redes comerciales, garantizar disponibilidad de repuestos y ofrecer servicios de mantenimiento capaces de generar confianza. También resultarán determinantes las condiciones de importación, la carga impositiva y la evolución de los precios frente a los modelos fabricados en el país y Brasil.

En regiones como Neuquén y Río Negro, donde las distancias entre localidades pueden ser considerables, la cobertura de posventa y la asistencia técnica adquieren especial relevancia. La expansión comercial necesitará estar acompañada por una estructura que permita atender a los propietarios más allá de los principales centros urbanos.

La transformación del mercado chino deja una señal para el resto del mundo. Los fabricantes nacionales pasaron de ocupar posiciones secundarias a controlar casi dos tercios de las ventas de su propio país, apoyados en una oferta amplia y en el desarrollo de nuevas tecnologías.

El próximo desafío será trasladar ese liderazgo a otros mercados, donde las marcas tradicionales todavía conservan ventajas vinculadas con su trayectoria, sus redes de concesionarios y el reconocimiento de los consumidores.

Para Argentina, el crecimiento de la industria china anticipa una mayor diversidad de modelos y una competencia más intensa. El verdadero alcance de ese cambio dependerá de la capacidad de cada fabricante para transformar su desembarco comercial en una presencia sostenida.