Motos: récord de patentamientos y fuerte expansión interanual

Fuerte impulso interanual: Durante julio de 2026 se patentaron 71.217 unidades, lo que representa un marcado crecimiento interanual del 30,4% en comparación con julio de 2025 (54.600 unidades).

El mercado de las dos ruedas en la Argentina atraviesa un ciclo de sólida aceleración. De acuerdo con los datos brindados por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en julio de 2026 se registraron 71.217 unidades patentadas. Esta cifra supone un incremento del 30,4% frente a los 54.600 registros contabilizados en julio de 2025.

El desempeño acumulado de los primeros siete meses del año refuerza la tendencia positiva del sector. Entre enero y julio de 2026 se patentaron 511.986 unidades en todo el país, lo que representa una suba del 41,9% en comparación con las 360.709 motos matriculadas en el mismo período equivalente de 2025. El empuje del crédito, la necesidad de opciones económicas para el transporte diario y el rol funcional de la motocicleta en el delivery continuaron impulsando el ritmo del sector.

Honda ratifica el liderazgo y crecen las alternativas

En el desglose por fabricantes, Honda encabeza con solvencia el TOP 10 al alcanzar 15.209 patentamientos en julio de 2026, capturando el 21,4% de la cuota de mercado. La firma japonesa registró un avance interanual del 44,6% respecto a las 10.518 unidades de julio de 2025, al tiempo que su volumen acumulado en el año asciende a 98.130 unidades (un 57,0% más que las 62.519 de los primeros siete meses de 2025).

El segundo escalón del podio fue ocupado por Gilera, que firmó un mes muy positivo con 8.590 unidades (12,1% de participación). La marca creció un 25,3% interanual frente a las 6.854 unidades del mismo mes de 2025, registrando un acumulado anual de 62.862 patentamientos (+45,1%).

El tercer puesto correspondió a Motomel, con 8.186 motovehículos matriculados en el mes (11,5% de participación). La firma experimentó una suba del 12,7% interanual al ser comparada con las 7.266 unidades de julio de 2025, sumando un total acumulado de 61.623 motos en los siete meses transcurridos de 2026 (+19,6%).

En el cuarto lugar figuró Keller, que logró 7.341 patentamientos (10,3% del mercado). La marca exhibió un notable repunte del 51,9% interanual respecto de las 4.832 unidades matriculadas en julio de 2025, con un balance acumulado anual que trepó un 75,4% al alcanzar las 53.516 unidades.

Completando el ranking del TOP 10 de marcas comerciales se ubicaron:

· Corven (5° puesto): Registró 6.348 unidades (8,9% de cuota), marcando un aumento interanual del 36,3% (4.659 en julio de 2025) y un crecimiento acumulado del 26,9%.

· Zanella (6° puesto): Con 5.920 patentamientos (8,3% de cuota), avanzó un 18,9% interanual respecto a las 4.979 unidades de julio de 2025 y acumula un alza del 30,4% en 2026.

· Mondial (7° puesto): Anotó 3.579 unidades (5,0% de cuota), con un alza interanual del 28,9% frente a las 2.777 unidades de julio de 2025 y un acumulado superior en 23,5%.

· Bajaj (8° puesto): Creció un 84,0% interanual al pasar de 1.662 a 3.058 unidades (4,3% de participación en el mes), sosteniendo un avance acumulado del 74,2%.

· Yamaha (9° puesto): Sumó 1.706 unidades (2,4% de mercado), lo que representó un incremento interanual del 46,4% frente a las 1.165 unidades de julio de 2025, con un alza acumulada del 61,8%.

· IKA (10° puesto): Protagonizó uno de los saltos más destacados al registrar 1.615 unidades (2,3% de cuota), lo que implica un incremento del 352,4% interanual (357 unidades en julio de 2025) y un crecimiento acumulado del 901,3%.

Hegemonía de las 110 cc y sorpresas en 150 cc

El segmento de las motocicletas de baja cilindrada de 110 cc mantiene un dominio indiscutido en la preferencia de los usuarios argentinos, acaparando las primeras posiciones de matriculación.

El Honda Wave 110S retuvo la cima del ranking general de modelos durante julio de 2026 al registrar 8.300 unidades (11,7% de participación del total del mercado). Este volumen significó un crecimiento del 69,4% interanual frente a las 4.899 unidades alcanzadas en julio de 2025. En los primeros siete meses de 2026, la nave insignia de Honda acumula 50.695 patentamientos, superando por 75,1% el período equivalente de 2025.

La segunda posición fue para la Keller KN110-8, que contabilizó 6.288 unidades (8,8% de cuota). El modelo registró un incremento del 49,3% en relación con las 4.211 unidades patentadas en julio de 2025. A nivel anual, acumula 46.021 unidades, lo que equivale a un alza del 75,7%.

En el tercer escalón se ubicó la Gilera Smash, con 6.251 unidades matriculadas en el mes (8,8% del total). La motocicleta de la firma nacional obtuvo una suba interanual del 27,9% frente a las 4.887 unidades vendidas en julio de 2025, alcanzando un acumulado anual de 45.083 patentamientos (+41,3%).

El cuarto lugar correspondió a la Motomel B110, que sumó 4.763 unidades en julio de 2026 (6,7% de cuota), mostrando un aumento del 24,9% interanual respecto de las 3.814 unidades de julio de 2025. En el período acumulado de 2026 contabiliza 33.971 unidades (+18,8%).

El TOP 10 de modelos en el mes se completó con las siguientes posiciones:

Corven Energy 110 (5° puesto): Alcanzó 3.901 unidades (5,5% del mercado), con un crecimiento interanual del 34,3% (2.905 unidades en julio de 2025) y una suba acumulada del 40,2%.

Mondial LD 110 MAX (6° puesto): Anotó 2.957 unidades (4,2% de cuota), marcando un aumento del 35,1% frente a las 2.189 de julio de 2025 y un acumulado anual de +26,9%.

Zanella ZB 110 (7° puesto): Con 1.510 unidades (2,1% del total), cayó un 14,6% interanual en la comparación mensual (1.768 en julio de 2025), sumando un acumulado anual de 9.283 unidades (-12,8%).

Motomel S2 150 (8° puesto): Se consolidó como la moto de 150 cc más vendida del mes con 1.478 unidades (2,1% de participación), aunque mostró un retroceso del 8,8% interanual frente a las 1.620 unidades de julio de 2025. Acumula un crecimiento del 6,4% en 2026.

Honda GLH 150 (9° puesto): Registró 1.444 unidades (2,0% de cuota), con una notable expansión interanual del 54,4% (935 en julio de 2025) y un alza acumulada en el año del 85,4%.

Honda XR150L (10° puesto): Cerró la lista de los diez modelos más vendidos con 1.169 unidades (1,6% de participación del mercado), lo que representó un avance interanual del 21,3% en comparación con las 964 unidades patentadas en julio de 2025, acompañando con un incremento acumulado del 24,1%.

Factores de cambio y perspectiva de la industria

Para Diego Cammisa, presidente de Yamaha Argentina, este vertiginoso incremento responde a factores estructurales que llegaron para quedarse. «No es algo pasajero: los hábitos cambiaron y la motocicleta es hoy una opción confiable, económica y muy valorada», remarca.

El directivo destaca la marcada diferencia económica para acceder a un 0km respecto de un automóvil y la ventaja en sus costos de mantenimiento (combustible, service y seguro), que representan la mitad en comparación con un vehículo de cuatro ruedas. A ello se suman los incrementos en el transporte público, que impactaron con más fuerza en el interior, el uso de la moto como herramienta de trabajo en economías regionales (agro, minería e industria) y la búsqueda de un transporte más ágil en grandes ciudades.

De cara al futuro del sector, Cammisa subraya que el desafío pasa por el dinamismo y la experiencia del cliente: «Si no avanzás, retrocedés. Hoy la rentabilidad es menor por la fuerte competencia, pero entendimos que la nueva economía exige ser dinámicos, ofrecer un servicio de posventa de excelencia y fortalecer la red de concesionarios».