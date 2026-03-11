Autos de lujo: marcas y modelos que bajaron sus precios

Mercedes-Benz, a través de su representante Prestige Auto, anunció que los nuevos precios comenzarán a regir desde el 1 de abril, cuando la ley entre en vigencia.

La decisión del Gobierno de eliminar el impuesto interno a los autos, conocido popularmente como impuesto al lujo, comenzó a tener impacto inmediato en el mercado automotor argentino. Aunque la medida todavía debe terminar de reglamentarse y entrará en vigencia plena en abril, varias automotrices ya anunciaron importantes rebajas en sus modelos más caros.



El tributo alcanzaba a los vehículos con precios superiores a los $121 millones, sobre los cuales se aplicaba una alícuota cercana al 18%. Su eliminación abre la puerta a una reducción significativa en los valores de los autos premium, un segmento que en los últimos años había quedado fuertemente afectado por la presión impositiva.

En este contexto, fabricantes como Ford, Toyota, Lexus, DS y Mercedes-Benz comenzaron a actualizar sus listas. Las bajas en algunos casos superan ampliamente los US$20.000, y en modelos de lujo llegan a más de US$50.000.

Las primeras rebajas en el mercado

Una de las primeras compañías en reaccionar fue Ford, que ajustó los valores de algunos de sus modelos importados desde Estados Unidos. La marca también se beneficia de un acuerdo comercial que permitirá el ingreso de un cupo anual de vehículos sin pagar el arancel del 35%.

Entre los cambios más notorios aparece el Ford Bronco, que pasó de US$100.000 a US$74.000.

También hubo modificaciones en la gama del Ford Mustang. El Mustang Dark Horse ahora cuesta US$75.000, cuando antes se vendía a US$97.000, mientras que el Mustang GT bajó de US$90.000 a US$65.000.



En paralelo, Ford ya había reducido el precio de sus pickups grandes en diciembre. La Ford F-150 Lariat HEV quedó en US$80.000, la F-150 Tremor en US$85.000 y la F-150 Raptor en US$105.000.

Otra marca que se adelantó a la nueva normativa fue DS Automobiles, perteneciente al grupo Stellantis. Su SUV híbrido DS 7 E-Tense redujo su valor de US$90.000 a US$72.000.

Cambios en Toyota, Lexus y Mercedes-Benz

En el caso de Toyota, la actualización alcanzó a dos de sus modelos más exclusivos. El sedán Toyota Crown pasó de US$93.000 a US$80.500, mientras que el todoterreno Toyota Land Cruiser 300 bajó de US$189.300 a US$164.000.

La división premium Lexus también comunicó nuevas listas para varios de sus vehículos.

La división premium Lexus y sus nuevas listas

Lexus NX 450h+: US$104.000 (antes US$120.000)

Lexus RX 350 F Sport: US$93.500 (antes US$107.900)

Lexus RX 500h F Sport: US$123.700 (antes US$142.750)

Lexus RX 450h+ Luxury: US$117.000 (antes US$135.000)

Lexus GX 550 Luxury: US$171.850 (antes US$198.350)

Lexus LX 600 Urban: US$207.950 (antes US$240.000)

Lexus LS 500h Executive: US$246.400 (antes US$284.400)

Por su parte, Mercedes-Benz, a través de su representante Prestige Auto, anunció que los nuevos precios comenzarán a regir desde el 1 de abril, cuando la ley entre en vigencia. Sin embargo, las reservas ya pueden realizarse en la red de concesionarios.

La marca alemana modificará los valores de 20 modelos de su portafolio en el país.

Los más destacados de Mercedes

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Avantgarde: US$91.400 (antes US$105.000)

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$104.300 (antes US$119.900)

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé: US$114.900 (antes US$140.000)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC: US$158.300 (antes US$182.000)

Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC: US$164.900 (antes US$205.000)