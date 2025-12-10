ASÍ LO VEO YO/ Chevrolet cierra un año histórico y proyecta un 2026 de crecimiento sostenido

Chevrolet culmina 2025 como un año histórico en la Argentina, al celebrar su centenario con un fuerte desempeño comercial. Andrés Carfagna, Director Comercial de General Motors Argentina, destacó: “El desempeño en ventas refleja no sólo nuestra larga trayectoria, sino la consolidación de las acciones iniciadas en 2024”. Ese relanzamiento incluyó cinco modelos nuevos, a los que en 2025 se sumaron otras presentaciones, entre ellas la nueva Tracker y la renovada familia Onix, conformando un portafolio robusto y competitivo.



La marca avanzó también en electrificación con el Spark EUV, que rápidamente se ubicó entre los líderes del segmento eléctrico, y con la preventa de la Captiva PHEV, su primer híbrido enchufable. En producción, Chevrolet reafirmó su compromiso local con la modernización de la Planta Alvear, donde desde julio se fabrica la nueva Tracker, líder de su categoría por tercer año consecutivo.



Con más de 100.000 vehículos conectados en el país, OnStar consolidó el liderazgo de la marca en servicios inteligentes. En un mercado que muestra señales de recuperación y mayor estabilidad, “Chevrolet proyecta para 2026 un crecimiento cercano al 10%, impulsado por más electrificación, conectividad y estrategias de sustentabilidad”, completó Carfagna.