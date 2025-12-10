Motos en alza: el año ya supera las 590 mil unidades

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en noviembre de 2025 se patentaron 52.192 motovehículos, cifra que representa un aumento interanual del 4% frente a las 50.173 unidades registradas en noviembre de 2024. Sin embargo, la comparación contra el mes anterior muestra un retroceso marcado: en octubre se habían contabilizado 63.155 patentamientos, por lo que noviembre exhibió una caída del 17,4% en términos mensuales.



Con este desempeño, el acumulado anual continúa mostrando un ritmo sólido. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 590.170 unidades, lo que implica un crecimiento del 35,4% respecto del mismo período de 2024, cuando se habían patentado 436.001 motovehículos. Este incremento mantiene al sector entre los más dinámicos del mercado automotor argentino, impulsado por la demanda de modelos utilitarios y de baja cilindrada, que combinan costos accesibles, mantenimiento económico y buena disponibilidad de unidades.



En la participación por marcas, el podio mantiene la tendencia de los últimos meses. Honda ratificó su liderazgo con 10.362 unidades y se consolida como la referencia del segmento, especialmente por el éxito sostenido de sus modelos de entrada. En segundo lugar volvió a ubicarse Gilera, con 6.995 unidades, confirmando su recuperación respecto del primer semestre, cuando llegó a caer hasta el cuarto puesto. El tercer escalón quedó nuevamente para Motomel, que registró 6.005 unidades y mantiene su presencia entre las preferidas del mercado.



Gilera, con 6.995 unidades, confirmando su recuperación respecto del primer semestre, cuando llegó a caer hasta el cuarto puesto.

El cuarto y quinto lugar registraron movimientos interesantes. Zanella, que había alternado posiciones en meses previos, consiguió sostenerse en el cuarto puesto al alcanzar 5.122 unidades. La sorpresa del mes la dio Corven, que con 4.353 patentamientos ingresó nuevamente al top five, superando por apenas 19 unidades a Keller, que quedó relegada al sexto lugar. Esta disputa muestra el alto nivel de competitividad dentro del segmento de motos económicas, donde pequeñas variaciones de ventas mensuales pueden modificar el ranking.



En cuanto a los modelos más patentados, no hubo cambios en la cima. La Honda Wave 110S volvió a ser la moto más elegida del país, con 5.186 unidades, y acumula cuatro meses consecutivos en el primer puesto. En segunda posición se mantuvo la Gilera Smash, que registró 4.914 unidades y continúa siendo una de las opciones más fuertes entre los usuarios que buscan movilidad económica y confiable.



La Honda Wave, la más elegida del país.

El tercer lugar quedó otra vez para la Keller KN 110-8, con 3.716 unidades. Por su parte, la Motomel B110 reafirmó su presencia en el cuarto puesto al alcanzar 3.296 patentamientos. El top five se completó con la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.873 unidades confirmó la tendencia positiva que había mostrado desde septiembre, mes en el que había regresado a los primeros puestos tras un período de ausencia.



Este comportamiento del mercado refleja una demanda que se mantiene activa pese al retroceso puntual de noviembre, influido principalmente por la fluctuación en la disponibilidad de unidades y por factores estacionales. El crecimiento acumulado del año evidencia que el sector de motovehículos continúa siendo una de las alternativas más buscadas para la movilidad diaria en el país, especialmente en ciudades donde los costos del transporte y la congestión vehicular impulsan la elección de motos livianas y de consumo eficiente.



De cara al cierre de 2025, las concesionarias anticipan que el mercado podría sostener su ritmo, impulsado por promociones, facilidades de financiación y mayor disponibilidad de modelos de origen nacional e importado. La evolución del consumo dependerá también de la estabilidad económica y del comportamiento de los precios durante el último tramo del año, factores que han incidido históricamente en los picos y caídas del sector.

Las diez motos más vendidas del país

1 Honda

10.362 u.

2 Gilera

6.995 u.

3 Motomel

6.005 u.

4 Zanella

5.122 u.

5 Corven

4.353 u.

6 Keller

4.334 u.

7 Siam

2.348 u.

8 Mondial

1.928 u.

9 Bajaj

1.723 u.

10 Yamaha

1.422 u.