ASÍ LO VEO YO/ “El compromiso de nuestros equipos fue clave para convertir desafíos en oportunidades”

El cierre del año deja una lectura clara para Grupo Corven: crecer en un mercado que se recupera requiere anticipación, consistencia y una estrategia capaz de sostenerse aun en contextos cambiantes. “La expansión del sector automotor y el mayor acceso al crédito marcaron un escenario más favorable, pero también confirmaron que la fortaleza de una compañía no se define solo por sus volúmenes comerciales, sino por la coherencia entre su propósito y cada una de sus decisiones”, destacó Nicolás Ballestrero, CEO de Grupo Corven.



“Para Corven, 2025 fue un año de consolidación. La integración de nuevas marcas, el fortalecimiento de la red comercial y las mejoras en eficiencia operativa acompañaron una visión clara: avanzar de forma responsable, preservando la confianza del mercado y de los equipos que sostienen el crecimiento. La flexibilización de las importaciones amplió la oferta disponible y permitió reforzar la presencia del grupo en vehículos livianos y pesados FOTON, impulso al que se sumó la llegada de Chery, uno de los gigantes globales”, agregó.



“La sustentabilidad tuvo un rol estratégico, con inversiones en energías limpias y hitos como la puesta en marcha de la mayor planta industrial de autoabastecimiento eléctrico de Santa Fe. No fueron iniciativas aisladas, sino parte de una hoja de ruta que integra rentabilidad, innovación y conciencia ambiental”, remarcó.



Y completó: “En un escenario de rápida transformación tecnológica, la adaptabilidad del equipo resultó decisiva para sostener el rumbo y convertir cada desafío en crecimiento. Con vistas a 2026, Corven proyecta un contexto más estable, con mayor competencia, y apunta a profundizar la integración entre unidades, acelerar tecnologías más limpias y fortalecer el vínculo con clientes y comunidades”.