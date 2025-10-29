Pasión sin fronteras: un museo sobre ruedas hecho por argentinos

La pasión por los autos trasciende fronteras y descubre un apasionante mundo que puede concretar metas impensadas ligadas a la industria automotriz. Y Martín Sacán lo sabe muy bien.

Él, periodista de profesión, argentino, y apasionado por el rubro automotor, decidió radicarse en Berlín, Alemania, donde desarrolla todo su conocimiento sobre la actualidad e historia de los automóviles gracias a su novedoso emprendimiento enmarcado en “un tour que combine la historia del automóvil y Berlín”, conocido como “Berlín y la cultura del automóvil”.



Junto a su socio Maximiliano Pallocchini, da un paso más con una propuesta que invita a vivir el sueño de cualquier amante de los motores: Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 3.000 kilómetros por la cuna del automovilismo, que combina rutas, museos, fábricas y circuitos de competición. Una experiencia única, en idioma español, pensada hasta el mínimo detalle para quienes buscan una conexión profunda con la historia y la adrenalina sobre ruedas.



Creado por amantes de los automóviles para amantes de los automóviles, el tour tiene en el mítico Infierno Verde de Nürburgring uno de sus momentos más intensos: allí los participantes pueden girar en un auto de pista conducido por ellos mismos.

Alemania Petrolhead Tour es actualmente el único recorrido en español que abarca tantos kilómetros, museos, fábricas y circuitos alemanes. Todo bajo la guía de expertos que viven en Berlín, conocen la cultura local y logran fusionar la pasión automotriz con el turismo cultural.



Los grupos se conforman de 7 a 32 participantes, y los traslados internos se realizan en vans Mercedes-Benz Clase V. Por cuestiones climáticas, los tours se desarrollan entre abril y octubre de cada año.

El tour comienza en Berlín, donde los participantes visitan un museo con los mejores autos de la capital alemana y luego el circuito de carreras preferido por los nazis: el mítico AVUS. Además, se sumergen en la compleja historia alemana con tours guiados sobre la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y la Guerra Fría, incluyendo el recorrido por el Muro de Berlín.



También en la capital alemana participarán de una carrera de karts y podrán dar seis vueltas al circuito de Spreewaldring en el superauto de pista que elijan entre Porsche 911 GT3 (430 CV), Ferrari 488 GTB (670 CV), Lamborghini Huracán (610 CV), Mercedes-AMG GT S (510 CV) o Audi R8 V10 (600 CV). En caso de preferir no manejar, un piloto profesional los llevará en la butaca derecha para vivir una experiencia inolvidable.



El viaje continúa recorriendo al detalle los museos de los cinco gigantes alemanes —Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen— y ofrece una visita exclusiva a los laboratorios donde Latin y Euro NCAP realizan los crash tests de los modelos que se venden en América Latina y Europa. Una experiencia sorprendente.

Nürburgring: el broche de oro

El mítico Nürburgring, una de las pistas más legendarias del automovilismo, será el cierre perfecto del viaje. Allí no solo podrán conocer el Infierno Verde donde Juan Manuel Fangio se coronó quíntuple campeón mundial de F1, sino también girar sobre un Mini Cooper S de 190 CV en el temible Nordschleife y sus 21 kilómetros de curvas y desniveles. Una experiencia que quedará grabada para siempre.

El recorrido también incluye ciudades emblemáticas como Ingolstadt, Múnich y Stuttgart, una inmersión en la vida alemana junto a los anfitriones —ambos residentes permanentes—, experiencias culturales y gastronómicas típicas, y el cierre perfecto: una cerveza artesanal en la mesa después de cada jornada sobre ruedas.

Las voces detrás del proyecto

“Queremos que cada uno lo disfrute al máximo y por eso somos muy flexibles. Armamos un viaje que incluye todo, pero si los participantes prefieren pueden personalizarlo, por ejemplo con upgrades de autos en los circuitos. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que sea el viaje de su vida”, explicó Maximiliano Pallocchini, uno de los organizadores.

“Después de ir tantas veces a estos lugares decidimos que queríamos compartirlo con otras personas que disfrutan de nuestra misma pasión. Ese es el espíritu de Alemania Petrolhead Tour. Estamos muy contentos y agradecidos por toda la gente que confía en nosotros para hacer realidad su sueño”, aseguró Martín Sacán.

Lo que viene: Italia Petrolhead Tour 2026

El próximo año se sumará una nueva aventura: el Italia Petrolhead Tour, bajo el mismo concepto, recorriendo los templos italianos del motor. Incluirá visitas a las sedes de Ferrari, Pagani, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Fiat y Ducati, además de experiencias de manejo en los legendarios circuitos de Monza e Imola.