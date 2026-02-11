Una por una, las 10 motos más vendidas de enero: el ranking completo de marcas y modelos

El mercado argentino de motovehículos comenzó 2026 con un desempeño sólido y señales claras de expansión. Durante enero se patentaron 68.383 motos en todo el país, lo que implicó un crecimiento del 13,1% frente a diciembre y una suba del 15,4% en la comparación interanual. Se trata, además, del mejor inicio de año desde 2018, un dato que confirma el buen momento que atraviesa el segmento.

La performance de las motos volvió a destacarse frente a otros rubros del sector automotor. Mientras el mercado de autos inició el año con una caída cercana al 4,9%, las dos ruedas mostraron una capacidad de recuperación mucho más rápida tras la crisis del crédito generada por la incertidumbre electoral de octubre de 2025. Esa diferencia explica por qué las motos volvieron a posicionarse como una de las principales alternativas de movilidad.

Desde la industria señalan que esta tendencia no es aislada. Tras cerrar 2025 con 650.325 unidades patentadas, un 33,8% más que en 2024, las proyecciones para el año en curso anticipan que el mercado podría superar las 700.000 motos, siempre que se mantengan las actuales condiciones de demanda y oferta.

Honda volvió a marcar el ritmo del mercado

En el ranking por marcas, Honda volvió a consolidarse como la automotriz más elegida del país. Con 13.692 unidades, la firma japonesa lideró cómodamente el mercado, reafirmando un dominio que sostiene desde hace años. Detrás se ubicaron marcas con fuerte presencia en el segmento urbano y de baja cilindrada, donde se concentra gran parte de la demanda.

Las estadísticas oficiales difundidas por ACARA reflejan un escenario competitivo, aunque con claras diferencias de volumen entre los primeros puestos y el resto del mercado.

Top 10 marcas de motos

Honda – 13.692

Gilera – 8.743

Motomel – 8.543

Zanella – 6.130

Corven – 6.045

Keller – 4.823

Mondial – 3.550

Bajaj – 2.792

Siam – 1.996

Yamaha – 1.859

Wave 110, la moto más elegida del país

El liderazgo de Honda también se reflejó con fuerza en el ranking de modelos. La Honda Wave 110 S fue nuevamente la moto más patentada del mes, con una amplia ventaja sobre sus competidoras. Su combinación de precio, confiabilidad y bajo costo de uso la mantiene como la opción preferida para la movilidad diaria.

El segmento de 110 cc volvió a dominar la lista, aunque también aparecieron modelos de mayor cilindrada, lo que muestra una demanda más diversificada.

Los 10 modelos más vendidos de enero

Honda Wave 110 S – 6.802

Gilera Smash – 5.857

Motomel B110 – 4.693

Keller KN110-8 – 4.057

Corven Energy 110 – 4.020

Mondial LD 110 Max – 2.714

Zanella ZB 110 – 2.185

Motomel S2 150 – 1.534

Honda XR150L – 1.301

Motomel CX 150 – 1.210

Motomel B110

Keller KN110-8

Un mercado que mantiene el protagonismo

Los datos de enero confirman que las motos continúan siendo uno de los pilares del mercado automotor argentino. Su menor barrera de acceso, el uso intensivo como herramienta de trabajo y la demanda sostenida en el interior del país explican por qué el segmento logra crecer incluso en contextos económicos desafiantes.

Con un arranque sólido y expectativas favorables, el mercado de las dos ruedas se perfila para ser nuevamente uno de los grandes protagonistas de 2026.