Un inicio moderado para el mercado 2026

El mercado automotor argentino inició 2026 con números algo por debajo de los del año pasado, aunque con un volumen que permite sostener expectativas favorables hacia adelante. Según el informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante enero se patentaron 66.080 vehículos, lo que representa una caída del 4,9% interanual frente a las 69.520 unidades registradas en enero de 2025.



A pesar de esa baja, el dato más relevante del mes aparece en la comparación con diciembre: el primer mes del año mostró un salto del 174,4% respecto de las 24.079 unidades comercializadas en el cierre de 2025, confirmando un cambio de ritmo en la actividad.

En el desglose por segmentos, el mercado mostró una continuidad de tendencias ya consolidadas en los últimos años. Los vehículos utilitarios volvieron a tener un peso determinante en el volumen total de patentamientos, impulsados por su versatilidad para el trabajo y el uso mixto, además de una demanda sostenida tanto en el interior del país como en los grandes centros urbanos.



En el rubro de autos particulares, los modelos compactos y de producción regional mantuvieron una fuerte presencia, con un desempeño destacado de los vehículos de entrada de gama, que continúan siendo la principal puerta de acceso al cero kilómetro. Al mismo tiempo, se evidenció un interés creciente por propuestas de perfil más familiar y recreativo, especialmente dentro del segmento SUV, que sigue ganando participación en la preferencia de los compradores.



Desde la perspectiva de las automotrices, el inicio de 2026 dejó un escenario competitivo y relativamente equilibrado, con varias terminales disputando los primeros lugares en volumen mensual. La distribución de las ventas refleja un mercado activo, sin una concentración extrema, y con una oferta diversificada que responde tanto a la demanda de vehículos de trabajo como a la de uso personal. Este contexto sugiere una dinámica saludable, en la que el ritmo de patentamientos se apoya en múltiples segmentos y no depende de un único producto o actor dominante.



Desde ACARA, su presidente Sebastián Beato analizó el comienzo del año y puso el foco en el contexto general: “Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia, ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”. Además, remarcó que las perspectivas siguen siendo positivas: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”. En ese sentido, Beato subrayó la importancia de algunos factores clave para sostener la recuperación.

Entre ellos, destacó el rol de la financiación, con tasas que muestran una tendencia a la baja, la continuidad de una economía estabilizada y la necesidad de que el Estado acompañe el buen momento del sector con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva y estimulen la actividad.

Con este escenario, enero dejó un arranque prudente pero sólido, que combina una leve corrección interanual con señales claras de reactivación y un horizonte de crecimiento moderado para el resto de 2026.