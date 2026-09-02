Cayó 7,3% la venta de autos usados en agosto: cuáles fueron los modelos más vendidos

El mercado acumula una baja de casi el 5% en lo que va del año.

El mercado de autos usados volvió a registrar una caída durante agosto. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el mes pasado se vendieron 155.246 vehículos, cifra que representa una baja del 7,33% en comparación con agosto de 2025, cuando se comercializaron 167.525 unidades.

La comparación con julio también reflejó un retroceso de manera leve, ya que en el séptimo mes del año se registraron 156.810 transacciones, lo que dejó una disminución del 1% para agosto.

De esta manera, la comercialización acumula 1.203.684 vehículos usados vendidos entre enero y agosto, un 4,87% menos respecto de las 1.265.292 operaciones concretadas en el mismo período del año anterior.

Un mercado con compradores más cautelosos

Desde la CCA explicaron que el escenario actual se mantiene complejo y que los compradores analizan en detalle las opciones antes de cerrar un acuerdo.

“El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, indicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

El directivo remarcó que los clientes buscan precios en distintos puntos del país antes de inclinarse por una unidad. “El futuro comprador camina mucho antes de realizar una operación”, sostuvo Lamas, al tiempo que señaló que la tendencia se repite en agencias de todo el país, donde se registra un stock importante de unidades pero con un ritmo de ventas lento. “Las agencias tienen un stock importante de productos, pero el mercado está duro, difícil”, añadió.

El financiamiento, un obstáculo para el sector

Entre los factores que frenan la actividad, la entidad remarcó el costo del crédito y cuestionó la falta de opciones accesibles por parte de los bancos.

Lamas señaló que las entidades bancarias no ofrecen tasas competitivas para la compra de vehículos. “Son tasas que no tienen relación con la actualidad. Lamentablemente la gente detiene la compra”, manifestó.

A esta problemática se suma la discrepancia en las valuaciones cuando el comprador entrega su auto actual como parte de pago. “El potencial comprador pelea el precio de la unidad que quiere comprar, pero cuando se le tasa el vehículo que dejaría como parte de pago, no se acomoda a la realidad de su valor”, explicó el representante de la CCA.

La mirada sobre los autos eléctricos y la proyección anual

Al evaluar el panorama de los vehículos eléctricos en el mercado de segunda mano, Lamas apuntó al comportamiento de esta tecnología en el exterior. “En Europa y Estados Unidos es muy fuerte la depreciación de los vehículos eléctricos”, indicó. En ese sentido, sugirió seguir la evolución en la Argentina, donde la caída del valor de reventa podría impactar con mayor fuerza en el bolsillo de los propietarios.

Respecto al cierre de 2026, la Cámara del Comercio Automotor no prevé un cambio de tendencia drástico en el corto plazo. “No creemos que en los próximos meses la situación cambie. Esperamos que las ventas se mantengan y lleguemos a finales de año con un porcentaje de ventas parecido a 2025”, anticipó Lamas.

El ranking de los 10 más vendidos en agosto