Apertura, empleo y costos: las dos visiones que enfrentan al Gobierno y la industria

El Gobierno nacional le dio la espalda a la industria y se abroqueló en un foro libertario en un claro rechazo a las críticas que habitualmente realiza la Unión Industrial Argentina (UIA) hacia las políticas oficiales.

El presidente, Javier Milei, ordenó que ningún integrante del gabinete nacional participe de la celebración del Día de la Industria que se realizó este miércoles 2 de septiembre en un laboratorio farmacéutico de la provincia de Buenos Aires.

En cambio, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, su viceministro, José Luis Daza, y el propio Milei participaron del foro libertario “Vientos de Cambio” que organizó en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires, la fundación Libertad y Progreso.

En la entidad fabril ya sabían del desplante y previo al inicio del acto el vicepresdente Guillermo Moretti fustigó a Caputo: “Esta gente no conoce el país ni la industria, no tiene idea. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.

La ausencia de Milei y Caputo se conocía de antemano, pero a último momento también se ordenó que no participen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciado como reemplazo, ni el ministro de Salud, Mario Lugones.

La presencia oficial se redujo al Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Este año la celebración del Día de la Industria se realizó en el laboratorio farmacéutico Elea ubicado en la localidad de Los Polvorines en el conurbano bonaerense.

En su discurso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini propuso “construir un puente” para atravesar éxito la transición económica de la estabilización hacia el crecimiento. Y luego fue mucho más directo: “La economía no puede medirse solamente por la inflación”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de “acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando”, además de “garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional”.

En un diagnóstico más detallado, Rappallini afirmó que “la combinación de una actividad que no logra recuperarse y una mayor apertura comercial está generando una presión especialmente fuerte sobre la economía real y, dentro de ella, sobre los sectores industriales transables que compiten con el mundo”.

“Los números muestran esa realidad. En materia de actividad, la industria está 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que oscilan entre 25 y 30 puntos de caída. Además, desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados”, agregó.

Rappallini instó a “dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”.

Estos cuestionamientos eran los que el Gobierno nacional no estaba dispuesto a escuchar en forma directa, por lo cual se decidió vaciar de representación el acto.

Caputo llegó a Buenos Aires en las primeras horas del día proveniente de los Estados Unidos donde participó de la reunión de ministros de Finanzas del G20 y pocas horas después junto al viceministro, José Luis Daza, se subió al atril del evento de la Fundación Libertad y Progreso para una defensa del plan económico. Por la mañana había hablado el canciller, Pablo Quirno. Ayer lo había hecho el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Al cerrar el evento, Milei defendió su plan de gobierno y confió en que los argentinos valorarán los logros.

“Como ahora vienen las elecciones, nos piden que flexibilicemos nuestra política monetaría y fiscal y no vamos a hacerlo”, afirmó el presidente e insistió: “Al populismo no se le gana haciendo populismo”.

“Nos tenemos que mantener en el rumbo y que elijan los argentinos”, remató.

La respuesta de Caputo

Durante su participación en el foro Caputo le respondió a Moretti: “Yo como ministro de Economía tengo que defender los intereses de todos los argentinos y no puede ser que sigan pagando dos, tres, cuatro o cinco veces de más los mismos productos que en otros países”,

Caputo sostuvo que “venimos de una economía prebendaria” donde “se subsidiaban los servicios, el tipo de cambio y también la demanda” al negar la apertura comercial.

“Desde el punto de vista moral, no nos parece justo que los argentinos tengan que pagar de más por los mismos productos”, señaló el ministro y siguió contra Moretti: “Al contrario de lo que dijo esta persona, tenemos todas las semanas reuniones con diferentes actores de la industria y entienden que tiene que haber un cambio y que ese proceso implica que tienen que reconvertirse e invertir”.

El ministro también rechazó las acusaciones que sostienen que el actual modelo es “financiero” porque antes “la persona más importante de una empresa era el “gerente financiero y no el de producción o el de marketing”.

Por otro lado, el ministro también defendió la decisión de no salir a los mercados internacionales, mientras el país tenga la opción de financiarse a tasas menores. Remarcó que esta decisión permite que sean las empresas las que puedan acceder a ese financiamiento disponible.

Caputo anunció que en los próximos días se licitarán 5.000 kilómetros de rutas a “cero impuestos”, abarcando los nacionales, provinciales y municipales. El objetivo es que se aceleren esas inversiones.

Dura confrontación entre el Gobierno y los industriales

Milei ordenó que ningún ministro participe de la celebración del Día de la Industria. La cúpula del sector pidió un “puente para atravesar la transición” y denunció la pérdida de más de 90.000 puestos de trabajo.

Corresponsalía Buenos Aires.