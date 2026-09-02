La formación de Boca vs. Vélez, confirmada: el equipo de Arruabarrena para los octavos de la Copa Argentina

Boca Juniors se enfrentará con Vélez Sarsfield este miércoles desde las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa Argentina. El árbitro será Sebastián Zunino y la transmisión estará a cargo de TyC Sports.

En cuanto a la formación, Rodolfo Arruabarrena realiza algunas modificaciones respecto al once que inició el último viernes ante Lanús en La Bombonera.

El arquero será Álvaro Montero y la primera sustitución está en la defensa. Leandro Lozano, que reapareció en la lista de convocados tras ausentarse en tres partidos por una lesión, reemplaza a Dylan Gorosito. El resto se mantiene igual: Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera en la zaga central y Lautaro Blanco por el sector izquierdo. Además, Marco Pellegrino vuelve a estar entre los convocados y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En la mitad de la cancha, en tanto, el «Vasco» metió mano. Leandro Paredes, que disputó 30 minutos ante el Granate luego de recuperarse de una molestia muscular, vuelve a la titularidad y será acompañado por Tomás Belmonte, quien reemplazará al lesionado Milton Delgado, y Santiago Ascacíbar.

Además, Arruabarrena ratifica su confianza en Alan Velasco y lo mantiene en el once inicial, mientras que Sebastián Villa ingresará por Leonel Flores. El centrodelantero será Miguel Merentiel.

Formaciones confirmadas, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Eliás Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Ronaldo Martínez.

Hora: 21:15.

TV: TyC Sports.