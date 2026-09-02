La ruta que hoy solo abre 4 meses: cómo es cruzar por Agua Negra antes de la llegada del túnel

El paso internacional Agua Negra representa una de las travesías más extremas y fascinantes para cruzar la Cordillera de los Andes. Ubicado a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, este corredor fronterizo une la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo, pero cuenta con una limitación estructural clave: debido a las severas condiciones climáticas, la acumulación de nieve y el hielo, el camino solo permanece habilitado alrededor de cuatro meses al año, habitualmente entre diciembre y abril.

Realizar el cruce en la actualidad implica transitar un tramo consolidado de alta montaña donde el paisaje árido, las formaciones de penitentes y la inmensidad del macizo andino son los grandes protagonistas. La ruta exige una preparación logística rigurosa para los automovilistas, que deben prever el abastecimiento de combustible, abrigo adecuado y la adaptación a la apunación o mal de altura, dado que el punto más alto del recorrido supera con creces la media de otros pasos trasandinos.

La habilitación temporal de este paso internacional genera cada temporada un intenso flujo turístico y comercial, aunque condicionado por las ventanas de buen tiempo que dispone la cordillera. Las tareas de despeje de nieve a cargo de las vialidades de ambos países marcan el inicio y el fin de cada operatoria estival.

En ese contexto, la proyectada construcción del túnel de Agua Negra busca transformar de manera radical la integración regional entre la Argentina y Chile. La megaobra de ingeniería, concebida para perforar el corazón de los Andes mediante dos galerías subterráneas, permitirá sortear el tramo más complejo de la montaña y mantener la conectividad vial abierta durante los 365 días del año.

Cómo es el mega túnel que proyectan para unir Argentina y Chile

El debate tomó mayor fuerza después de que el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, declarara que el proyecto «es una aspiración que no se va a perder nunca«. Reiterando así el interés por concretar la obra.

La misma prevé la construcción de una ruta cerrada para reemplazar el paso internacional de Agua Negra, que conecta la provincia argentina de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

En el diseño se planea la creación de dos túneles paralelos, de 14 kilómetros ambos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina.

La boca del lado argentino estaría a 4.085 de altitud por sobre el nivel del mar, mientras que el chileno a 3.620. Además, se contempla galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, a lo largo de todo el trazado, y distintos caminos de acceso de calzadas.

Tal como se comentó, el túnel será un cruce sustituto de paso Aguas Negras que se localiza entre el Departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan y en la provincia chilena de Elqui de la región de Coquimbo, comuna de Vicuña.

Debido a su altitud, este paso se encuentra abierto solo en temporada estival (de diciembre a abril). El resto del año queda bloqueado por la nieve.