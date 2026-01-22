Autos chinos en Argentina: las 5 marcas que dominan el mercado en 2026

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación sin precedentes. En lo que va de enero 2026, el arribo de buques cargados con miles de unidades electrificadas —como el BYD Changzhou que descargó 7.000 vehículos en Zárate esta semana— confirma que la tecnología china ya no es una promesa, sino una realidad competitiva.

Impulsadas por beneficios fiscales que permiten la importación sin aranceles de hasta 50.000 unidades híbridas y eléctricas, estas marcas de autos chinos ya representan más del 5% del mercado total de 0km en Argentina.

BYD: la ofensiva eléctrica de China con filial propia

A diferencia de otras marcas que operan mediante importadores, BYD (Build Your Dreams) desembarcó con una operación directa en Argentina. Líder global en «Nuevas Energías», la marca inició este mes la preventa de su modelo Atto 2 DM-i. Su catálogo local incluye opciones desde el Dolphin Mini (un city car eléctrico con precios competitivos en torno a los US$ 23.000) hasta la SUV Song Pro y el sedán de lujo Seal 5.

Chery: el referente con mayor trayectoria local

Presente en el país desde 2008 de la mano del Grupo Corven, Chery es la marca china con más años de permanencia y red comercial en territorio argentino. Para este 2026, la automotriz apuesta a la renovación de su línea Tiggo (modelos 2, 4, 7 y 8) y el lanzamiento del sedán híbrido enchufable Arrizo 8, buscando consolidar su balance entre equipamiento tecnológico y precios que inician desde los US$ 23.000 para sus versiones de entrada.

BAIC y Haval: el liderazgo en el segmento SUV

Bajo el paraguas de los grupos Belcastro y Antelo respectivamente, estas dos marcas encabezan la participación de mercado en volumen de patentamientos en 2025/2026.

BAIC : se destaca por modelos como el X35 y el reciente híbrido BJ30, posicionándose como una de las marcas chinas con mayor presencia en el interior del país.

: se destaca por modelos como el X35 y el reciente híbrido BJ30, posicionándose como una de las marcas chinas con mayor presencia en el interior del país. Haval: fuerte en SUVs de media y alta gama, registró un avance interanual del 831% gracias al éxito de la Haval H6 y la incorporación de modelos de las submarcas Tank (off-road) y Ora (eléctricos).

Geely: calidad premium y diseño global

Tras un relanzamiento estratégico, Geely se posiciona en Argentina con un enfoque en la calidad constructiva. Aprovechando su sinergia global con marcas como Volvo, ofrece en el mercado local SUVs como la Coolray y la Monjaro, además del reciente lanzamiento del Geely EX5, una SUV 100% eléctrica que busca competir en el segmento de los US$ 34.000.

MG (Morris Garages): el regreso del ícono británico-chino

Traída por el Grupo Eximar, MG combina herencia de diseño europeo con la capacidad productiva del gigante chino SAIC. Su propuesta para 2026 se centra en modelos híbridos accesibles como el MG3 Hybrid+ (el primer hatchback híbrido del segmento B en el país) y la SUV ZS HEV, con garantías extendidas de 7 años que buscan romper la barrera de desconfianza del consumidor tradicional.