¿Qué es BYD? La historia del gigante de los autos importados de China que nació haciendo baterías de celular

Fundada en 1994, BYD (Build Your Dreams) no nació en un garaje mecánico, sino en un laboratorio de electrónica. (Foto: gentileza)

Si tuviste un celular Motorola o Nokia a principios de los 2000, es muy probable que hayas llevado un componente de esta marca en el bolsillo sin saberlo. Hoy, esa misma empresa es la que amarra sus propios buques en el puerto con miles de autos importados de China dispuestos a destronar a Tesla.

Fundada en 1994, BYD (Build Your Dreams) no nació en un garaje mecánico, sino en un laboratorio de electrónica.

Su especialidad eran las baterías y componentes tecnológicos. Esa base química fue la que le permitió, años después, tomar la delantera mundial: mientras las marcas tradicionales intentaban adaptar sus motores a la electricidad, BYD ya sabía cómo fabricar el «corazón» del auto.

Hito logístico: la llegada del monstruo propio en Argentina

La marca no solo fabrica los vehículos; también controla cómo llegan a tus manos. Durante este año, la llegada del buque Changzhou a suelo argentino marcó un antes y un después en la logística automotriz:

BYD posee ocho embarcaciones similares para mover su producción global. Los autos entran y salen andando del barco, permitiendo descargas masivas (como el antecedente de 5.400 unidades en Brasil) en tiempo récord.

El barco utiliza gas licuado para reducir emisiones, siendo coherente con su filosofía de movilidad sustentable.

BYD: líder mundial y expansión local

Lo que comenzó como una firma de baterías hoy es un imperio que figura en la lista Fortune Global 500 y cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen.

En 2025, se consolidó como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos en todo el planeta. Tras iniciar ventas el año pasado, hoy refuerza su red de concesionarios y proyecta un crecimiento agresivo para 2026, con el objetivo de mover un millón de autos a escala global.

No solo traen eléctricos puros; sus sistemas de propulsión mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental, adaptándose a la infraestructura de carga de cada país.

Para quien busca autos importados de China, esta marca representa el fin del prejuicio. Con presencia en más de 100 países, la empresa demuestra que el lujo y la innovación tecnológica (como su famosa batería Blade de máxima seguridad) son los pilares de la nueva movilidad.