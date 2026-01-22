Uno por uno: estos son los tres modelos de autos chinos que llegaron en barco a Argentina y cuánto cuestan

Los tres autos chinos que llegaron por barco a la Argentina: modelos y cuánto cuesta

Esta semana se registró gran movimiento con la llegada del buque de la automotriz china BYD, que transportó más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos destinados al mercado argentino.

Esta importación generó furor y en las últimas horas se conocieron más detalles sobre los tres modelos que arribaron al país y que comenzarán a comercializarse en los próximos meses.

Uno por uno, los tres modelos de autos chinos que llegaron a Argentina y sus precios

– BYD Yuan Pro

Es un SUV compacto 100% eléctrico. Se destaca por su diseño moderno, alto nivel tecnológico y una atractiva relación precio–prestaciones. Está pensado principalmente para la movilidad urbana.

BYD Yuan Pro

Cuenta con un motor eléctrico de 130 kW (175 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y ofrece una autonomía de hasta 380 kilómetros (ciclo NEDC) porque posee batería Blade y la plataforma e-Platform 3.0.

En el interior, presenta una estética inspirada en el dragón, tiene pantalla táctil giratoria de más de 12 pulgadas, tablero digital, sistema de comando por voz “Hi BYD”, conectividad total y modos de conducción Eco, Normal, Sport y Nieve.

Incorpora sistemas ADAS, cámara 360° y, según la versión, techo panorámico. Precio de referencia ACARA: Desde US$29.990 (GL) hasta US$30.990 (GS).

–BYD Dolphin Mini

Destaca por su agilidad, eficiencia y por ofrecer tecnología de segmentos superiores en un tamaño compacto.

Totalmente eléctrico con una potencia de 75 hp a 87 hp (según versión) y un torque instantáneo de 135 Nm. Se ofrece en dos configuraciones de batería Blade (LFP):

Versión Base: Hasta 300 km (ciclo NEDC).

Hasta (ciclo NEDC). Versión Plus: Hasta 380 km (ciclo NEDC).

Tiene una velocidad máxima de aproximadamente 130 km/h. Soporta carga rápida de corriente continua (DC), permitiendo pasar del 30% al 80% en unos 30 minutos.

Su interior incluye una pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphones y cámara 360°. En seguridad, incorpora asistencias ADAS en las versiones más equipadas, como control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Precio de referencia ACARA: Desde US$ 22.990 (Versión GL) hasta US$ 23.990 (Versión GS).

–BYD Song Pro DM-i

Este modelo es un SUV compacto que utiliza la tecnología DM-i (Dual Mode intelligent) de BYD, priorizando el uso del motor eléctrico para maximizar el ahorro de combustible.

Combina un motor a gasolina de 1.5L de alta eficiencia con un motor eléctrico potente. Tiene una potencia combinada de aproximadamente 215 hp a 223 hp, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en unos 8.3 segundos.

Su interior ofrece amplio espacio para cinco pasajeros, materiales de buena calidad, tablero de instrumentos digital y una pantalla táctil central giratoria de 12,8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.