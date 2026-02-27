El Gobierno oficializó la baja del sistema de estadísticas de autos 0KM: ¿cómo afecta al mercado?

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció oficialmente el cierre del actual sistema de estadísticas del mercado automotor argentino, dado que la información gestionada en los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) no se encontraba disponible en igualdad de condiciones para todos los interesados, operando bajo un esquema que el Gobierno considera poco transparente.

Desde el 5 de febrero 2026, el sistema anterior dejó de emitir sus reportes habituales de ventas y operaciones de 0KM. De acuerdo a lo informado por el área de Justicia, los datos surgidos de esta plataforma son relevantes para determinados actores del mercado automotriz, quienes accedían a cifras registrales relevantes sin que existiera un mecanismo público o transparente.

La caída afecta al Sistema de Información OnLine del Mercado Automotor (Siomaa), la cual operaba desde hace más de 15 años mediante una suscripción que pagan tanto las compañías automotrices, como empresas externas y aseguradoras.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, informó en un comunicado que: “Con el objetivo de garantizar dicha transparencia y un acceso equitativo a la información pública, la Dirección Nacional se encuentra desarrollando un nuevo sistema abierto que centralizará y dará disponibilidad de manera oficial los datos que administra el organismo».

Cúneo Libarona afirmó que con este nuevo sistema «Se podrán solicitar reportes con información registral relevante, incluyendo la cantidad de inscripciones y transferencias mensuales, discriminados por competencias, y el reporte con análisis de las inscripciones iniciales mensuales por marca, modelo y tipo de vehículo”.

DNRPA: cómo afectó la caída del sistema en el mercado automotor durante febrero 2026

Ante la falta de registros oficiales y el respaldo de datos, durante febrero 2026 el sector automotor no obtuvo datos oficiales que permitieran conocer la situación del mercado: esto no se trataba de un error, sino de una decisión del Ministerio de Justicia para compartir datos públicos para su uso particular y comercialización.

Estos datos entregados por Siomaa se brindaban sin cargo a organismos públicos y medios de comunicación, durante el último día hábil de cada mes. Por eso, una de las situaciones que alarmó fue el registro de la caída de ventas de automóviles 0KM, que alcanzó el 25% en este período.

Para brindar soluciones momentáneas a los afectados, el Ministerio de Justicia informó que quienes estén interesados en esos datos podrán requerirlos por medio de correo electrónico a privada@dnrpa.gov.ar o mediante una nota dirigida a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).