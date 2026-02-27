Nunca es tarde: ganaron el auto 0KM que sorteó Farmacias Global y quieren aprender a manejar con más de 60 años

La suerte, a veces, viene con un desafío adicional. Para María del Carmen Prado de 61 años y Virginia Titoz de 68, la euforia de ganar un Toyota Yaris 0KM en el sorteo de Farmacias Global se mezcló con una particularidad: ninguna de las dos sabe conducir. Lejos de desanimarse, ambas mujeres se preparan para adentrarse en un nuevo proyecto. Demuestran que para los sueños y la independencia no hay edad.

María del Carmen: su historia detrás del sorteo de Farmacia Global

María del Carmen Prado es oriunda de Mendoza, pero desde los 18 años vive en Puerto Madryn. Construyó una vida en la costa patagónica y acaba de jubilarse de la industria pesquera. Espera que esta nueva etapa sea un poco más tranquila, quizás con más tiempo para sus hijos y nietos.

María del Carmen junto a su hijo firmando la titularidad de su nuevo Toyota Yaris. (Foto: Matías Subat).

Pero le llegó una sorpresa. A fines de diciembre, una llamada interrumpió su calma. Al principio desconfió por tratarse de un número desconocido: “Pensé que era una estafa». Jamás se imaginó que era una de las flamantes ganadoras de un Toyota Yaris 0KM.

Comprar en la farmacia Global formaba parte de su rutina. Llenó un único cupón luego de adquirir unos «productos, cremas y perfumes» y resultó ser el cupón ganador. La mujer no volvió a tener un vehículo después de separarse y este premio le viene bien para esta nueva parte de su vida. «Nunca me imaginé que iba a tener un auto», enfatizó.

Ahora, a sus 61 años, solo le falta sacar la licencia de conducir, ya que nunca le enseñaron a manejar. Su hijo será quien la acompañe en este proyecto. «Voy a aprender, voy a intentar aprender», confió la mujer. Anhela volver a su Mendoza natal conduciendo su nuevo vehículo, regresando a su tierra como una mujer independiente.

La alegría de María del Carmen es total. (Foto: Matías Subat).

Virginia Titoz, la «fanática de las cremas» que se ganó uno de los Toyota Yaris

Virginia Titoz sabía que Farmacias Global sorteaba autos cada año. Ya en 2024 se había quedado con las ganas de ganarlo y en 2025 dijo: «Este año es mío». «Fanática de las cremas y perfumes» asistía casi a diario a la sucursal de Avenida Libertador en Centenario. Confesó que a veces solo iba para salir de su casa, caminar un rato y de paso probar algunas fragancias.

Virginia Titoz es la dueña de un nuevo auto 0KM. (Foto: Matías Subat).

La mujer lo deseó y lo deseó y el día llegó. Cuando salió el sorteo, su celular estaba sin batería y el teléfono de la vivienda desconectado. Sus hijas, desde Villa La Angostura donde vacacionaban, estaban viendo la transmisión en vivo y comenzaron a llamarla desesperadas. Pensaban que si no atendía perdía el premio.

Fue gracias a la insistencia de su nieto y a que logró encender su teléfono, que finalmente recibió la increíble noticia: ¡había ganado un Toyota Yaris 0KM!

Virginia tiene 68 años y no sabe manejar, pero con la determinación de quien se propuso ganar un auto y lo hizo ahora se embarcó en un nuevo desafío. «¿Te animás a aprender a esta edad?», le preguntó Diario RÍO NEGRO. «Me animo, así como me animé a usar la computadora, me animé a usar los últimos celulares, me animo, claro que me animo», contestó rotundamente.

La emoción de Virginia. (Foto: Matías Subat).

Mujeres al volante: instan a aprender a conducir

Estas historias reflejan un fenómeno más amplio. En Neuquén capital los varones concentran entre el 60% y el 65% de las licencias de conducir, mientras que las mujeres representan apenas entre el 35% y el 40%, según la referente de la organización “Bien Argentino”, Sandra Torres. A nivel nacional la cifra baja: entre un 28 y 30% de las licencias pertenecen a mujeres. La también especialista en procedimientos contravencionales señaló que la brecha se explica por el contexto sociocultural.

“Una mujer de 60 años que hoy quiere hacer una licencia está totalmente teñida o bañada de esa época, por el machismo y la estructura cultural de ese momento. Costaba mucho que la mujer pueda independizarse, porque que una mujer aprendiera a conducir representaba una independencia absoluta para manejarse y no depender del hombre”, remarcó.

Torres instó a las mujeres a animarse a aprender a manejar sin importar la edad, siempre que excedan los 16 años (con autorización de los tutores) o los 18 años. Sostuvo que es una herramienta que genera mayor autonomía y confianza. Además, destacó que las mujeres tienen una tasa de siniestralidad muchísimo menor que los hombres, ya que son más prudentes.

Farmacias Global, nueve años premiando a sus fieles clientes: quiénes fueron los ganadores

Los sorteos de Farmacias Global, que ya cumplen su noveno año, buscan agradecer la lealtad de sus clientes. En esta ocasión, los seis afortunados ganadores de los Toyota Yaris fueron: Kevin Varela, Virginia Titoz, María del Carmen Prado, José María Salazar, Justo Luna y Carmela Calfulén.

Mauro Lanz, gerente de Farmacias Global, destacó que los premios suelen llegar a quienes más los necesitan. Sostuvo que buscan no perder la esencia de lo que es una farmacia de barrio.

En el caso de María del Carmen y Virginia, el flamante 0KM es mucho más que un medio de transporte; es un símbolo de una nueva etapa, de autonomía conquistada y de la valentía de desafiar las expectativas, demostrando que la vida siempre puede ofrecer nuevas rutas para explorar.