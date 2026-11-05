Rejas en el monumento a Julio Argentino Roca en Bariloche: piden informes y ver los permisos

Instalaron las rejas definitivas alrededor del monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche: Foto: Chino Leiva.

La instalación de rejas alrededor del monumento al expresidente y líder de la campaña llamada Conquista del Desierto, Julio Argentino Roca, en la plaza del Centro Cívico de Bariloche motivaron un pedido de informes en el que se busca conocer los permisos emitidos por distintos organismos y entes debido a que la obra se realizó en una área considerada Monumento Histórico Nacional

El enrejado lo concretó el martes el Instituto Rocaniano que obtuvo el aval y los permisos de la Municipalidad, según confirmó el propio gobierno local.

La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une), que sigue de cerca las cuestiones vinculadas al Centro Cívico como Monumento Histórico Nacional, pidió una serie de informes oficiales al Ejecutivo debido a las restricciones y regulación estricta que rige sobre cualquier modificación o alteración del entorno inmediato del espacio como patrimonio y ante la normativa local que establece la intervención del Ente Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico.

Ferreyra ya había intervenido en la gestión anterior cuando se inició la obra para construir baños públicos en un sector lindero a la calle Moreno con fondos de la Ecotasa, porque no coincidía con los planos aprobados por el ente.

Ahora solicitó formalmente a la subsecretaría de Cultura y a la secretaría de Planeamiento que “explique las razones institucionales, de seguridad, de conservación o de fuerza mayor que motivaron la decisión de realizar el enrejado del monumento”.

Pidió informes técnicos, actas, denuncias y “solicitudes previas que justificaron la oportunidad y conveniencia de implementar la medida”.

También preguntó por el costo de la obra y la partida presupuestaria destinada a este fin, aunque días atrás el titular de Cultura, Martín Iriarte, señaló que no hubo fondos públicos en los trabajos que llevó adelante el Instituto Rocaniano.

La concejal sumó además la consulta por el dictamen del Ente de Preservación o en su defecto las razones jurídicas para omitir su intervención y opinión; y solicitó la autorización formal de la Comisión de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que el instituto alegó tener.

Ferreyra recordó que la normativa local establece que el Ente de Preservación debe ser consultado de manera obligatoria ante cualquier alteración en el monumnento y debe emitir un dictamen técnico.

En sus fundamento recordó que el monumento a Roca es motivo de polémicas recurrentes y que la Municipalidad de Bariloche es un municipio intercultural por lo cual debería mantener una “mirada institucional neutra, objetiva y técnico-legal que pondere las distintas sensibilidades comunitarias, asegurando el cumplimiento irrestricto de las normativas de protección del patrimonio sin tomar posiciones sesgadas ni valoraciones parciales sobre los debates historiográficos que genera la figura del monumento”.