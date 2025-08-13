Fiat Titano ya está en Neuquén

La concesionaria Pire Rayen realizó el lanzamiento oficial la nueva pickup mediana de producción nacional, en un evento realizado en su casa central de Neuquén capital. Con invitados del sector automotor y comercial, el encuentro sirvió para mostrar las prestaciones de un modelo que promete marcar un antes y un después en el mercado regional.



Oscar Allende, presidente del Grupo Pire Rayen, destacó la importancia de sumar esta camioneta a su portfolio: “Hasta ahora no participábamos en ese segmento, así que es un desafío grande. Tenemos un equipo de ventas muy capacitado, que conoce a la competencia y puede asesorar al cliente de manera precisa”.



Uno de los puntos destacados es la amplia oferta de financiación. “Contamos con un sistema de adjudicación pactada que permite retirar la camioneta desde la cuarta cuota”, explicó Marcia Ladisla, gerente de ventas de planes de ahorro. A esto se suma una garantía transferible de 5 años o 150.000 km, lo que brinda confianza a largo plazo.

La Fiat Titano combina fuerza, tecnología y diseño. Ya está disponible para conocer y probar en las sucursales de Pire Rayen en Perticone 905 y Parque Industrial, en Andrés Vela 3835.