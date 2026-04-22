La camioneta que apunta al corazón petrolero

La llegada de la BYD Shark plantea un cambio de paradigma al introducir la electrificación en un segmento históricamente dominado por el diésel.

El crecimiento de Vaca Muerta volvió a poner a las pickups en el centro de la escena. En provincias como Neuquén y Río Negro, donde el trabajo en campo, la industria petrolera y las largas distancias marcan el ritmo, las camionetas no son solo vehículos: son herramientas clave. En ese contexto, la llegada de la BYD Shark plantea un cambio de paradigma al introducir la electrificación en un segmento históricamente dominado por el diésel.

En diálogo con Diario Río Negro, Christian Kimelman, Country Manager de BYD en la Argentina, explicó cómo la marca observa este fenómeno y qué lugar proyecta para su nueva pickup en la región. “Cuando mencioné hoy que ya teníamos 13 showrooms a nivel país, vamos a tener más de 20 bocas a fin de año. Una de las regiones que estamos considerando es el sur, pero también el norte. Si bien no tenemos cuantificado exactamente el efecto Vaca Muerta, entendemos que es una plaza interesante para la Shark”, señaló.

“Entendemos que Vaca Muerta es una plaza interesante para la Shark”, afirmó Christian Kimelman

El ejecutivo confirmó que el desarrollo comercial en la Patagonia ya está en análisis: “Neuquén, Río Negro, ya hay concesionarios en vista. Todavía es muy incipiente, está en proceso de análisis, pero la idea está”.

Un mercado clave donde la pickup es protagonista

Para Kimelman, el potencial no se limita a una región puntual, aunque reconoce el peso del sur: “Creo que toda la Argentina es un país que nos gustan mucho las pickups. En algunas regiones podrá ser más fuerte que en otras, pero la pickup es parte del día a día del argentino, de la familia argentina”.

En ese sentido, destacó uno de los diferenciales del modelo: “El que se sentaba atrás habitualmente en una doble cabina no la pasa tan bien en un viaje largo. La BYD Shark viene a demostrar que es posible”. Incluso planteó una mirada diferente sobre el concepto de pick-up: “Uno hasta podría discutir si es una pickup o una camioneta que casualmente tiene caja. Lo que estoy seguro es que es un producto único en el segmento y va a conseguir su lugar”.

Ventas, impuestos y estrategia de crecimiento

En cuanto a las expectativas comerciales, el directivo evitó dar cifras concretas: “Tenemos proyecciones internas, pero no las compartimos. Más allá del gran crecimiento que estamos observando, la idea es un crecimiento sostenible y un paso a la vez”. Sin embargo, destacó el arranque del modelo: “La preventa ya tiene 300 Sharks vendidas, lo que nos da optimismo de que este puede ser un ritmo mensual, ojalá, para seguir creciendo”.

Sobre el impacto de los impuestos, explicó: “Este es el primer modelo donde no estamos usando las cuotas. Es una camioneta que paga todos los aranceles e impuestos, y tributa al 10,5% en vez del 21%, lo que implicó adaptar sistemas. Fue una buena noticia, aunque compleja de implementar”.

A pesar de este escenario, se mostró confiado: “Vendrán más modelos pagando el arancel que corresponde, pero eso no nos preocupa. En la región ya hay productos de 50, 60 o 70 mil dólares y el cliente conoce la marca y no duda en subirse”.

Financiamiento, producción y el desafío de conquistar al usuario tradicional

Respecto al financiamiento, remarcó su rol, aunque no central: “Es una herramienta importante, pero no la tenemos tan arriba en nuestra agenda. A través de la red de concesionarios el cliente encuentra opciones con bancos como ICBC, Santander y BBVA”. Sobre una posible producción local, fue claro: “No hay ningún plan concreto. Entiendo el sueño, pero BYD crece con un paso a la vez. Hoy el proyecto regional está en Brasil, donde están todos los esfuerzos”.

Finalmente, explicó cómo buscan atraer a usuarios tradicionales de pickups: “La experiencia de estos primeros meses nos demuestra que el test drive es clave. Hay que hacer que el cliente se suba. Si le dejamos la duda, ya es un gran logro”.

Y concluyó: “La relación precio-producto es buenísima, pero lo que marca la diferencia es el costo operativo: la combinación de potencia, bajo consumo y mantenimiento con estándares globales hace que sea muy competitivo”.

En un mercado donde Vaca Muerta empuja la demanda y las pick-ups siguen siendo protagonistas, la irrupción de propuestas electrificadas como la BYD Shark abre una nueva discusión: si el futuro del trabajo pesado también puede ser híbrido.